Theo Rose le-a povestit fanilor din mediul online experiența trăită recent în Poiana Brașov, acolo unde a susținut un concert, în ciuda problemelor de sănătate. Artista a vorbit deschis despre starea sa și despre condițiile în care a fost cazată, lăudând serviciile hotelului deținut de Simona Halep.

Theo Rose a fost diagnosticată cu gripa A

Cântăreața s-a aflat în inima Transilvaniei pentru un nou concert dedicat fanilor săi, însă momentul artistic nu a venit într-un context ușor. Theo Rose a dezvăluit pe rețelele de socializare că a fost diagnosticată cu gripă de tip A, la fel ca întreaga sa familie. Cu toate acestea, artista nu a vrut să își dezamăgească publicul și a urcat pe scenă, chiar dacă nu s-a simțit în cea mai bună formă. „Bună seara, oameni buni. Vreau să vă dau un update de situație. Ne întoarcem de la Poiana Brașov, am cântat aici la o petrecere, așa cum am putut. De trei zile zac împreună cu fiul meu. Am luat gripa A, care ne-a potolit pe toți, pe toată familia – mama, bărbate-miu începe și el acum, bona lui Sasha și ea, deci ne-a călărit gripa asta pe toți”, a transmis Theo.

Theo Rose, impresionată de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

După concert, Theo a publicat un filmuleț în care a vorbit cu sinceritate despre cum s-a simțit și despre efortul depus pentru a duce show-ul la capăt. În același context, artista a menționat și faptul că a fost cazată la hotelul deținut de Simona Halep în Poiana Brașov, iar experiența a surprins-o în mod plăcut. „Am fost și la hotelul Simonei Halep, foarte frumos. Chiar vreau să laud hotelul acela. Extraordinar!”, a mărturisit artista.

Potrivit declarațiilor sale, serviciile oferite au fost „excepționale”, iar condițiile de cazare au contribuit la confortul de care avea mare nevoie în acele momente dificile. Theo Rose a apreciat profesionalismul personalului și atmosfera primitoare, subliniind că experiența a fost una pe măsura așteptărilor.

Cât costă să mănânci la hotelul din Poiana Brașov al Simonei Halep

Puțini sunt cei care știu că, dincolo de performanțele remarcabile din tenis, Simona Halep este și o antreprenoare de succes. Fosta campioană a investit masiv în domeniul imobiliar, deținând mai multe pensiuni și hoteluri, iar unul dintre ele îi poartă chiar numele. Situat în Poiana Brașov, hotelul Simonei Halep este considerat un adevărat refugiu montan de lux și dispune de un restaurant premium, care atrage turiștii prin preparatele sale variate. Dar cât costă, de exemplu, un simplu șnițel de pui cu cartofi prăjiți într-un astfel de loc?

Fiind vorba despre un hotel de 4 stele, nici prețurile la cazare nu sunt tocmai mici. Totuși, la capitolul preparate culinare, există opțiuni pentru mai multe categorii de bugete. De exemplu, un șnițel de pui cu cartofi prăjiți costă 54 de lei. Aproximativ același preț îl au și pulpele de pui la ceaun, servite cu sos de usturoi și mămăliguță. O porție de carne la garniță cu mămăliguță și sos de usturoi ajunge la 65 de lei.

Cele mai accesibile preparate din meniu sunt supele și ciorbele, cu prețuri sub 40 de lei. O supă cremă de dovleac copt cu pere, nuci și crocant aromatizat costă 37 de lei, iar un borș de găină cu tăieței de casă se vinde cu 38 de lei. Nici deserturile nu au prețuri exagerate pentru un restaurant premium: acestea variază între 39 și 55 de lei. „Deliciul ursului” cu miere și fructe de pădure costă 55 de lei, iar tortul de ciocolată este cel mai accesibil desert din meniu, la prețul de 39 de lei.

La polul opus se află preparatele considerate de lux. Un antricot Black Angus cu hribi la tigaie și salvie tempura costă 179 de lei, iar mușchiul de vită cu sos din șapte tipuri de piper, sfeclă coaptă și cartofi cu broccoli gratinat ajunge la 175 de lei. Cotletele de berbecuț cu barot de fistic, cartof zdrobit și piure de mazăre cu mentă sunt disponibile pentru 139 de lei porția.