„Situația a ajuns atât de gravă, încât, în decembrie 2024, România a anulat pur și simplu rezultatele alegerilor pe baza suspiciunilor slabe ale unei agenții de informații”, a spus vicepreședinte american J.D. Vance în februarie 2025, într-un discurs istoric.

„Nu ai valori comune dacă anulezi alegerile pentru că nu-ți place rezultatul”, a mai spus J.D. Vance, câteva zile mai târziu.

Iar după un an, în 3 februarie 2026, vine și aprecierea Raportului preliminar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA:

„În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din luna precedentă, câștigate de puțin cunoscutul candidat populist independent Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-a susținut pe ascuns pe Georgescu printr-o campanie TikTok coordonată”.

Documentele interne TikTok prezentate Comitetului par să submineze această narațiune.

În documentele transmise Comisiei Europene, care a folosit acuzația nedovedită de interferență rusească pentru a investiga practicile de moderare a conținutului TikTok, TikTok a declarat că „nu a găsit și nici nu i s-a prezentat nicio dovadă a unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate cu campania domnului Georgescu” – principala acuzație a autorităților de informații.

O frază-cheie prefațează subiectul anulării alegerilor din România (dezvoltat în raport) și încă una încheie subiectul România din raport: 

  • „Comisia Europeană a luat cele mai agresive măsuri de cenzură în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024”.
  • „Până la sfârșitul lunii decembrie 2024, rapoartele din mass-media, citând dovezi de la autoritatea fiscală a României, au constatat că presupusa campanie de interferență rusă fusese, de fapt, finanțată de un alt partid politic românesc. Însă rezultatele alegerilor nu au fost niciodată restabilite, iar în mai 2025, candidatul preferat de sistem a câștigat președinția României în alegerile reprogramate”.

Partidul politic la care face referire raportul este Partidul Național Liberal. PNL este condus în prezent de cel pe care candidatul preferat de sistem, Nicușor Dan, l-a numit prim-ministru, cu mandatul expres de a nu majora TVA.

În esență, în opinia mea, acest raport în care subiectul anulării alegerilor din România de către sistem este prezentat cu precizie chirurgicală nu face decât să confirme integral declarațiile lui J.D. Vance, nedemontate până în prezent nicicum: alegerile au fost anulate pentru că unora nu le-a plăcut rezultatul

Cum au reacționat la acest raport liderii preferați de sistem, Nicușor Dan și Ilie Bolojan?

Nicușor Dan și Ilie Bolojan fac pe „nebunii”

Folosesc aceeași sintagmă pentru că am uzitat-o și în aprilie 2025, atunci când am încercat să decriptez „Cel mai puternic mesaj american pentru liderii care fac pe nebunii”.

  • Nicușor Dan: „România nu este subiectul raportului, iar referirile din document la adresa României sunt strict consensuale (…) Decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională (…) România este o democrație puternică. Angajamentul României pentru corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit”.
  • Ilie Bolojan: „La modul deschis, nu este un raport despre România, este un raport despre libertatea de exprimare.”

„Dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari dintr-o țară străină, atunci ea nu a fost puternică încă de la început”, mai spunea J.D. Vance în discursul din februarie 2025. 

Între timp, așa cum citează raportul, pare că banii pentru propagarea lui Călin Georgescu au venit de la PNL. Și nu sute de mii, ci milioane și din bani publici.

Cine au fost beneficiarii reali ai umflării cu bani de la bugetul național (atât de necontrolate, încât au anulat alegerile pentru că nu le-a convenit rezultatul)?

În ce scop a declanșat Banca Națională a României, făcând politică la propriu, psihoza pe cursul de schimb, pârjolind singura politică pentru care are mandat democratic (politica monetară)? 

Dobânzile s-au dus imediat la cer și au rămas ridicate tot anul, decapitalizând economia și bugetul, iar inflația s-a dus la 10%, decimând puterea de cumpărare a populației. Doar dobânzile achitate în 2025 au fost de 50,5 miliarde de lei. 

Consecința anulării alegerilor pentru că nu le-a plăcut rezultatul am văzut-o doar în parte în 2025: au majorat TVA-ul, accizele, au scumpit curentul electric, au înghețat salarii, pensii, alocații pentru copii, au tăiat bursele elevilor, au dublat impozitele locale, au majorat impozitul pe dividende, au blocat justiția etc. Zero reforme.

În general, au buzunărit populația captivă, au favorizat grupurile de interese din anticamerele puterii, au făcut harcea-parcea sistemul fiscal și predictibilitatea României, cu consecința unor noi împrumuturi luate la noi dobânzi enorme.

Vă întrebam în decembrie 2025 dacă „Poate cineva identifica o singură măsură în favoarea populației luată de actuala guvernare”. Cu tot dragul, încă mai aștept. Timpul va decanta. 

Așa cum timpul a decantat și că alegerile democratice din România au fost anulate pentru că nu le-a convenit rezultatul, dar și putreziciunea statului de drept din România.

Arhitectul-şef al sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din Bucureşti
Știri România 07:57
Arhitectul-şef al sectorului 5 și alte două persoane, reținute după perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din Bucureşti
Procesul „târât" al unui dezastru ecologic. Cazul politicianului PSD patron de incinerator care a îngropat sute de mii de tone de animale pe malul Dunării
Știri România 07:00
Procesul „târât” al unui dezastru ecologic. Cazul politicianului PSD patron de incinerator care a îngropat sute de mii de tone de animale pe malul Dunării
Cu ce afecțiune des întâlnită se confruntă băiețelul Ilonei Brezoianu. Actrița și-a dus copilul la ședinte de kinetoterapie. „Să vedem cum se dezvoltă"
Stiri Mondene 09:48
Cu ce afecțiune des întâlnită se confruntă băiețelul Ilonei Brezoianu. Actrița și-a dus copilul la ședinte de kinetoterapie. „Să vedem cum se dezvoltă”
Ce a făcut Cătălin Măruță în platoul de la PRO TV, după ce emisiunea a fost scoasă de pe post. Imaginile care au emoționat pe toată lumea
Stiri Mondene 09:44
Ce a făcut Cătălin Măruță în platoul de la PRO TV, după ce emisiunea a fost scoasă de pe post. Imaginile care au emoționat pe toată lumea
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Politică 06 feb.
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
