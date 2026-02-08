Ce este bigorexia?

Bigorexia, explică specialiștii, este o tulburare psihologică ce face parte din categoria tulburărilor dismorfice corporale.

„Bigorexia este o afecțiune psihologică și un tip de tulburare dismorfică corporală care implică o imagine de sine distorsionată, concentrată în special pe dimensiunea mușchilor și aspectul fizic”, a declarat Kara Becker, terapeut certificat în tulburări de alimentație și directoare națională de programe pentru tulburări de alimentație la Newport Healthcare. Persoanele afectate de această tulburare sunt obsedate de ideea de a deveni mai musculoase, deși uneori au deja un fizic robust, comparabil cu cel al unui culturist.

„Persoanele pot avea o imagine inexactă despre propriul corp, crezând adesea că sunt mai mici sau mai puțin musculoase”, a precizat Amy Gooding, psiholog clinician la Centrul de Recuperare a Alimentației din Baltimore. Această percepție greșită poate duce la derapaje periculoase, precum exercițiile fizice compulsive și diete nesănătoase.

Cine este cel mai afectat?

Potrivit specialiștilor, bigorexia predomină în rândul bărbaților. Un studiu din 2019 arată că 22% dintre băieții adolescenți au adoptat comportamente alimentare menite să le crească masa musculară, iar utilizarea suplimentelor, schimbările alimentare și chiar steroizii sunt din ce în ce mai frecvente în rândul tinerilor de sex masculin.

Un alt studiu canadian a arătat că spitalizările pentru tulburări de alimentație la băieți au crescut semnificativ din 2002. Mai mult, Gooding explică faptul că dismorfia musculară poate trece neobservată din cauza faptului că multe dintre comportamentele asociate – cum ar fi antrenamentele excesive – sunt adesea încurajate în sălile de sport.

Bigorexia are multiple cauze. Potrivit lui Becker, „un istoric familial de afecțiuni mintale, în special tulburări legate de imaginea corporală sau anxietate, poate crește riscul de a dezvolta bigorexie”. Alte elemente care pot contribui la apariția tulburării sunt stima de sine scăzută, perfecționismul, tendințele obsesiv-compulsive, traumele și bullying-ul. În plus, culturiștii și sportivii care ridică greutăți pentru a-și schimba aspectul fizic sunt mai predispuși la această afecțiune decât alte categorii de persoane.

Rolul rețelelor de socializare

Un factor semnificativ în creșterea cazurilor de bigorexie este influența rețelelor sociale. „Tinerii nu numai că își iau idealurile corporale din mass-media, dar simt și presiunea de a produce conținut și de a-și etala propriile corpuri pe rețelele de socializare”, a declarat Nagata.

Comparațiile constante cu imaginile idealizate, adesea editate sau manipulate, pot intensifica sentimentele de nemulțumire față de propriul corp.

Ce pot face părinții?

Părinții joacă un rol crucial în prevenirea și gestionarea problemelor de imagine corporală la copii. Conform specialiștilor, limitarea accesului la rețelele sociale, oferirea unui context realist cu privire la imaginile văzute online și încurajarea conversațiilor deschise sunt esențiale. „Este important să oferi sprijin prin crearea unui spațiu sigur pentru conversații deschise”, a subliniat Becker.

De asemenea, părinții ar trebui să promoveze acceptarea diversității corporale și să pună accent pe calitățile interioare, cum sunt bunătatea și creativitatea. Gooding recomandă să se discute despre exerciții fizice ca pe o modalitate de a rămâne sănătos, nu de a atinge un ideal fizic nerealist.

În cazul în care părinții observă semne de dismorfie musculară – cum ar fi obsesia pentru greutate, mâncare sau exerciții fizice – este important să intervină prompt. „Intervenția timpurie și tratamentul sunt vitale pentru oprirea progresiei dismorfiei musculare”, a spus Gooding. De asemenea, Nagata subliniază: „Băieții cu dismorfie musculară sau tulburări de alimentație ar trebui să solicite ajutor profesional”.

