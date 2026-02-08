Ce este bigorexia?

Bigorexia, explică specialiștii, este o tulburare psihologică ce face parte din categoria tulburărilor dismorfice corporale.

„Bigorexia este o afecțiune psihologică și un tip de tulburare dismorfică corporală care implică o imagine de sine distorsionată, concentrată în special pe dimensiunea mușchilor și aspectul fizic”, a declarat Kara Becker, terapeut certificat în tulburări de alimentație și directoare națională de programe pentru tulburări de alimentație la Newport Healthcare. Persoanele afectate de această tulburare sunt obsedate de ideea de a deveni mai musculoase, deși uneori au deja un fizic robust, comparabil cu cel al unui culturist.

„Persoanele pot avea o imagine inexactă despre propriul corp, crezând adesea că sunt mai mici sau mai puțin musculoase”, a precizat Amy Gooding, psiholog clinician la Centrul de Recuperare a Alimentației din Baltimore. Această percepție greșită poate duce la derapaje periculoase, precum exercițiile fizice compulsive și diete nesănătoase.

Cine este cel mai afectat?

Potrivit specialiștilor, bigorexia predomină în rândul bărbaților. Un studiu din 2019 arată că 22% dintre băieții adolescenți au adoptat comportamente alimentare menite să le crească masa musculară, iar utilizarea suplimentelor, schimbările alimentare și chiar steroizii sunt din ce în ce mai frecvente în rândul tinerilor de sex masculin.

Un alt studiu canadian a arătat că spitalizările pentru tulburări de alimentație la băieți au crescut semnificativ din 2002. Mai mult, Gooding explică faptul că dismorfia musculară poate trece neobservată din cauza faptului că multe dintre comportamentele asociate – cum ar fi antrenamentele excesive – sunt adesea încurajate în sălile de sport.

Bigorexia are multiple cauze. Potrivit lui Becker, „un istoric familial de afecțiuni mintale, în special tulburări legate de imaginea corporală sau anxietate, poate crește riscul de a dezvolta bigorexie”. Alte elemente care pot contribui la apariția tulburării sunt stima de sine scăzută, perfecționismul, tendințele obsesiv-compulsive, traumele și bullying-ul. În plus, culturiștii și sportivii care ridică greutăți pentru a-și schimba aspectul fizic sunt mai predispuși la această afecțiune decât alte categorii de persoane.

Rolul rețelelor de socializare

Un factor semnificativ în creșterea cazurilor de bigorexie este influența rețelelor sociale. „Tinerii nu numai că își iau idealurile corporale din mass-media, dar simt și presiunea de a produce conținut și de a-și etala propriile corpuri pe rețelele de socializare”, a declarat Nagata.

Comparațiile constante cu imaginile idealizate, adesea editate sau manipulate, pot intensifica sentimentele de nemulțumire față de propriul corp.

Ce pot face părinții?

Părinții joacă un rol crucial în prevenirea și gestionarea problemelor de imagine corporală la copii. Conform specialiștilor, limitarea accesului la rețelele sociale, oferirea unui context realist cu privire la imaginile văzute online și încurajarea conversațiilor deschise sunt esențiale. „Este important să oferi sprijin prin crearea unui spațiu sigur pentru conversații deschise”, a subliniat Becker.

De asemenea, părinții ar trebui să promoveze acceptarea diversității corporale și să pună accent pe calitățile interioare, cum sunt bunătatea și creativitatea. Gooding recomandă să se discute despre exerciții fizice ca pe o modalitate de a rămâne sănătos, nu de a atinge un ideal fizic nerealist.

În cazul în care părinții observă semne de dismorfie musculară – cum ar fi obsesia pentru greutate, mâncare sau exerciții fizice – este important să intervină prompt. „Intervenția timpurie și tratamentul sunt vitale pentru oprirea progresiei dismorfiei musculare”, a spus Gooding. De asemenea, Nagata subliniază: „Băieții cu dismorfie musculară sau tulburări de alimentație ar trebui să solicite ajutor profesional”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de NERECUNOSCUT! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
Elle.ro
Decizia neașteptată luată de Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Ce a anunțat actrița, care așteaptă al cincilea copil: „Despărțirea de...”
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Numele microbioloagei Ágnes Ullmann, născută în Satu Mare, care a influențat fundamental biologia modernă, va fi pus pe Turnul Eiffel
Știri România 13:28
Numele microbioloagei Ágnes Ullmann, născută în Satu Mare, care a influențat fundamental biologia modernă, va fi pus pe Turnul Eiffel
O româncă a transformat călătoriile într-un stil de viață: 30 de țări vizitate până la 30 de ani. Sfaturi pentru costuri reduse
Exclusiv
Știri România 13:00
O româncă a transformat călătoriile într-un stil de viață: 30 de țări vizitate până la 30 de ani. Sfaturi pentru costuri reduse
Parteneri
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul.ro
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Cine este concurenta de la Desafio care l-a impresionat cel mai mult pe Florin Prunea. Surpriza e uriașă: ”E bună de nevastă”
Fanatik.ro
Cine este concurenta de la Desafio care l-a impresionat cel mai mult pe Florin Prunea. Surpriza e uriașă: ”E bună de nevastă”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Stiri Mondene 14:00
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Ce avere are Mihai Trăistariu! „Am 8 apartamente și o școală de muzică. Fac vreo 100.000 de euro pe an”
Stiri Mondene 13:41
Ce avere are Mihai Trăistariu! „Am 8 apartamente și o școală de muzică. Fac vreo 100.000 de euro pe an”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Radiouri din 1939, readuse la viață într-o locuință din Apuseni. Povestea impresionantă a lui Liviu Mic
ObservatorNews.ro
Radiouri din 1939, readuse la viață într-o locuință din Apuseni. Povestea impresionantă a lui Liviu Mic
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin” de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Vis spulberat”
Fanatik.ro
Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin” de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Vis spulberat”
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om