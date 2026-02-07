Marțea nu mai este ziua în care se pot rezerva cele mai ieftine zboruri

Rezervarea biletelor de avion cu una până la trei luni înainte de plecare poate reduce semnificativ costurile, scrie Blic.rs, partea a grupului Ringier, citând cele mai recente analize din industrie. Flexibilitatea în alegerea datelor de călătorie și utilizarea unor instrumente precum „Google Flights” facilitează identificarea celor mai bune prețuri.

Pentru o lungă perioadă s-a crezut că marțea era cea mai bună zi pentru rezervarea biletelor de avion la preț redus. Totuși, conform unui raport „Air Hacks” publicat de Expedia, această teorie nu mai este valabilă.

Care e ziua în care pot fi rezervate cele mai ieftine bilete de avion

Datele recente sugerează că duminica este acum ziua cea mai ieftină pentru a rezerva bilete de avion.

„Oamenii care au rezervat duminica au economisit aproximativ 6% pentru zborurile interne și până la 17% pentru cele internaționale, comparativ cu cei care au rezervat lunea sau vinerea”, se arată în raportul citat de portalul sârb de știri.

Deși economiile pe un singur bilet pot părea mici, acestea pot avea un impact semnificativ pentru familii sau grupuri mai mari.

Când este cel mai bine să îți rezervi biletul

Experții în turism de la „Ski Vertigo” recomandă să fii atent la momentul în care rezervi și cât de devreme faci acest lucru, deoarece acești factori pot influența prețul mai mult decât ziua săptămânii.

Pentru majoritatea rutelor, cel mai avantajos interval pentru rezervări este cuprins între una și trei luni înainte de plecare. În ceea ce privește zborurile internaționale, este ideal să le achiziționezi cu două până la șase luni în avans.

Un raport publicat de „Skyscanner” confirmă această tendință, subliniind că pentru rutele scurte, rezervarea cu una până la trei luni înainte este cea mai potrivită, în timp ce pentru zborurile pe distanțe lungi, perioada optimă variază între două și șase luni. Totuși, aceste intervale pot varia în funcție de destinație și sezon.

Avertismentul specialiștilor pentru zborurile cumpărate cu un an înainte

Specialiștii avertizează că rezervările făcute cu un an înainte nu oferă întotdeauna cele mai mici prețuri, iar achizițiile de ultim moment pot fi și mai costisitoare, mai ales pentru destinațiile populare sau în perioadele aglomerate, precum Crăciunul, Anul Nou sau vacanțele școlare.

„Rezervarea din timp este cea mai sigură metodă pentru perioadele de vârf, când locurile se ocupă rapid, iar prețurile cresc”, explică experții de la Ski Vertigo.

Zilele de zbor contează mai mult decât cele de rezervare

Potrivit analizei realizate de Expedia, ziua în care călătorești influențează prețul mai mult decât ziua în care rezervi. De exemplu, zborurile interne sunt, de regulă, mai ieftine sâmbăta, în timp ce pentru zborurile internaționale, joia este ziua optimă.

„Când majoritatea oamenilor doresc să călătorească, precum vineri după-amiază sau duminică seara, prețurile tind să fie mai ridicate. În schimb, atunci când cererea scade, la fel se întâmplă și cu prețurile”, arată analiza.

Sfaturi utile pentru economisirea banilor când rezervăm bilete de avion

Deși nu există un „moment magic” pentru rezervarea biletelor, sunt câteva reguli generale care pot ajuta la reducerea costurilor:

Evitați rezervările în perioadele aglomerate, când toată lumea caută bilete.

Încercați să rezervați biletul cu un interval rezonabil înainte de plecare.

Alegeți zile mai puțin aglomerate pentru zboruri, dacă este posibil.

Folosiți alerte de preț pentru a urmări fluctuațiile și a prinde cea mai bună ofertă.

Astfel, rezervarea unui bilet de avion devine mai ușoară și mai puțin stresantă. Fie că planificați o vacanță în familie sau călătoriți singur, aceste sfaturi vă pot ajuta să economisiți bani și să vă bucurați de călătorii fără griji.

