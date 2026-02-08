Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, trăiește la 19 ani viața pe care și-a imaginat-o. Tânăra studiază la Facultatea de Medicină a Universității New York și este atât de pasionată de parcursul său academic încât le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele sociale cum se desfășoară o zi obișnuită din viața sa de studentă.

Irina respectă cu strictețe orarul și folosește fiecare pauză dintre cursuri pentru a se pregăti suplimentar. Într-un clip publicat pe TikTok, unde este foarte activă, ea a prezentat rutina sa zilnică: de la primul curs dimineața, până la momentele de relaxare și studiul de după-amiază.

Ziua Irinei începe devreme, pentru a ajunge la timp la facultate. În ziua filmării, tânăra a participat la cursul de chimie de la ora 8.00, iar în pauză și-a făcut temele. A continuat cu un seminar, apoi a participat la cursul de engleză și a mers la bibliotecă pentru pregătire suplimentară.

„Haideți să petrecem împreună o zi la Facultatea New York. La 8.00 am avut chimie și după am mers să beau un matcha la cafenea. Acolo am făcut și teme. Apoi am avut New Student Seminar și am ales clasele pentru vara aceasta.

Apoi am mâncat un sendviș foarte bun și după am învățat din nou.

Apoi am avut engleză și totodată am mers și la bibliotecă să fac teme și am avut câteva întâlniri”, a spus Irina în filmulețul cu peste 70.000 de aprecieri.

Irina Columbeanu ia lecții de gătit

Nu au lipsit nici activitățile practice: Irina Columbeanu a îmbrăcat tunica de bucătar și a participat la cursul de gătit, învățând tehnici noi săptămânal, ceea ce o încântă peste măsură. „Ulterior, am avut clasa de gătit. Astăzi am învățat cum să gătim diferite feluri de legume. În fiecare săptămână e ceva nou. Acest curs durează 3 ore jumătate”, a spus ea. După facultate, tânăra a luat cina cu prietenii și și-a făcut timp pentru sport, însă finalul zilei a fost dedicat studiului: a învățat la chimie până la ora 1 dimineața.

Fanii i-au lăudat disciplina și perseverența, însă cel mai emoționant comentariu a venit din partea mamei sale, Monica Gabor, care a scris: „De ce ești cea mai bună fiică din Univers?”. Irina Columbeanu i-a răspuns imediat: „Pentru că tu ești cea mai bună mamă din toate Universurile”.

