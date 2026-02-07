Huiduielile la adresa președintelui au divizat românii de Ziua Unirii Principatelor. Unii au comentat inadecvarea urletelor la cadrul ceremonios din timpul intonării imnului național și au acuzat că erau agitatori AUR în public. Alții au citit reacția mulțimii furioase ca mesaj nonverbal de respingere și pierdere a popularității. Nicușor Dan a punctat că dreptul la exprimare a fost câștigat în 1989 prin sacrificiu. Discursul spontan, rostit cu patos, dezvăluie convingeri și valori democratice. Doar că atunci când reacția publicului și postura liderului nu coincid, neîncrederea crește.

Gesturile președintelui și ale premierului exprimă tensiunea de la vârful statului și din coaliția de guvernare. După ce Nicușor Dan a gafat și a defilat pe lângă covorul oficial, încălcând protocolul de la ceremonia de Ziua Unirii, Bolojan a avut și el un moment de răbufnire. Întrebat cât costă ceasul de la mână, Bolojan a răspuns nervos. Replica fermă a fost dublată de tonul tăios și ritmul alert al vorbirii. În comunicarea de criză, gesturile pripite și reacțiile defensive sunt indicatori ai unei stări interioare de stres, care pot fi percepuți ca slăbiciune a autorității. Expresia încordată „E un ceas ieftin, nu mai mințiți!” e o acuzație indirectă că unele televiziuni de știri fac jocuri politice și dezinformează.

„Fake-ul cu ceasul” lui Bolojan a stârnit comentarii și suspiciuni în presă, dar Richard Mille-ul de milioane purtat de Botezatu a atras hoții. Creatorul de modă a fost jefuit la Londra de un ceas rar, care valorează două milioane de lire sterline. În comunicarea nonverbală, accesoriile sunt semnale de statut: indică succes, aroganță sau modestie calculată, iar publicul leagă aceste simboluri de valori și poziție socială.

Kelemen Hunor l-a avertizat pe Bolojan că maghiarii vor ieși din coaliție, dacă va continua cu noi tăieri, impozite și taxe. Formula „nu poți guverna împotriva oamenilor” exprimă empatia pentru cei vulnerabili social. Eticheta „Bolojan e un dur” temperează critica. Tonul calm, dar ferm induc o presiune politică ambalată într-un discurs al responsabilității sociale. Efectul: Bolojan ia în calcul ca primarii să poată reveni asupra impozitelor până la plafonul impus de guvern.

După Australia, premierul Pedro Sánchez a anunțat la World Governments Summit că Guvernul spaniol va interzice accesul la social media pentru copiii sub 16 ani. Formula „Vestul Sălbatic digital”, spusă cu ton grav, plus mimică serioasă construiesc mesajul nonverbal: statul își asumă o responsabilitate parentală protectoare pentru educația și sănătatea psihologică a copiilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE