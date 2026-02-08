În 2022, lângă stația de metrou Timpuri Noi, a fost construită o parcare pe un teren privat, aflat în litigiu, fără avizele necesare. Este vorba de un teren care nu aparține Primăriei Sectorului 4, lotul fiind în litigiu.

Parcarea de la Timpuri Noi: teren privat și copaci tăiați ilegal

Primarul Daniel Băluță PSD a fost informat în 2022 de Primăria Municipiului București cu privire la situația juridică a terenului, dar a ignorat aceste informații și a dispus începerea lucrărilor.

În plus, cinci arbori de pe teren au fost tăiați ilegal, fără a avea un aviz emis de Direcția de Mediu a PMB. Poliția Locală a sancționat firma responsabilă cu o amendă de 5.000 de lei.

„În cadrul Direcției de Mediu – PMB nu au fost înregistrate solicitări de la persoane fizice sau juridice privind emiterea unui aviz de specialitate pentru vegetația situată pe spațiul verde de lângă metroul Timpuri Noi”, a transmis Primăria București în 2022.

Deși consilierul local USR Paul Ene a sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții și Curtea de Conturi, parcarea continuă să funcționeze și astăzi.

„Am sesizat săptămâna aceasta Inspectoratul de Stat în Construcții și Curtea de Conturi pentru a investiga modul prin care primarul Băluță și-a însușit un spațiu privat, necadastrat, pentru a-l transforma într-o parcare cu plată. Terenul este revendicat de foști proprietari în baza Legii 10. Există procese pe rolul instanțelor”, declara Ene în 2022.

Primarul Daniel Băluță a confirmat în 2024 redeschiderea parcării după o scurtă perioadă de închidere pentru „retrasare”.

„Parcarea de la Timpuri Noi este din nou funcțională, după ce a fost retrasată și poate fi folosită în sistem park&ride, la fel ca toate spațiile de acest fel aflate în proximitatea stațiilor de metrou”, spunea edilul în urmă cu un an.

Pentru că nu deținea aviz pentru tăierea copacilor de pe spațiul verde care a fost betonat, Poliția Locală a Municipiului București a amendat firma contractată de Primăria Sectorului 4 pentru amenajarea parcării.

Alte controverse în primăria lui Daniel Băluță: parcări și terenuri de sport pe terenuri private

Aceasta nu este singura situație controversată în care a fost implicată Primăria Sectorului 4, condusă de primarul PSD Daniel Băluță, scrie publicația Buletin de București.

În același an, 2022, au început lucrările pentru o parcare și mai multe terenuri de sport pe un teren privat de pe strada Dealul Bradului, la intersecția cu Bulevardul Metalurgiei.

Inițial, Băluță a cerut Consiliului Local să aprobe exproprierea terenului privat, dar propunerea a fost respinsă. Cu toate acestea, lucrările au continuat, iar, în final, primăria a optat să plătească o chirie de 4.000 de euro lunar proprietarului terenului, pentru o perioadă de 10 ani.

Terenurile de sport au fost inaugurate în 2025, însă amenajarea lor este departe de a fi ideală. Nu există copaci pentru umbră, iar spațiile sunt înconjurate de drumuri intens circulate, fără protecție împotriva soarelui sau a poluării.

Consilier USR: Daniel Băluță a luat «cu japca» un teren privat, verde, pentru a-l betona integral și a-l face parcare cu plată

Consilierul general USR Nicorel Nicorescu a acuzat administrația locală condusă de Daniel Băluță de preluarea ilegală a terenului din zona Timpuri Noi.

„Domnul Daniel Băluță, primarul sectorului 4, preia «cu japca» un teren privat, necadastrat, pentru a-l betona integral și transforma într-o parcare cu plată. Este vorba despre un teren verde (liber de construcții) aflat în apropierea gurii de metrou Timpuri Noi. Primăria sectorului 4 a solicitat informații despre teren la Primăria Generală, a aflat situația juridică a terenului și, cu toate astea, a dat ordin de amenajare/betonare. Terenul este revendicat de foști proprietari în baza Legii 10. Există procese pe rolul instanțelor”, a scris Nicorel Nicorescu pe Facebook.

Mai mult, accesul în parcare se face pe trotuar, împiedicând circulația pietonilor, ceea ce a atras alte critici din partea locuitorilor din zonă.

Primăria București a confirmat în 2022 că terenul de la Timpuri Noi nu este înregistrat în patrimoniul său și nu a fost emisă nicio hotărâre de Consiliu General care să permită Sectorului 4 administrarea acestuia. În ciuda acestui fapt, lucrările au fost realizate, iar terenul continuă să fie folosit ca parcare publică.

Robert Negoiță, sub control judiciar pe cauțiune

DNA i-a interzis, joi seara, lui Robert Negoiță să-și exercite funcția de primar al sectorului 3 pe perioada controlului judiciar. Procurorii anticorupție i-au impus și o cauțiune de 800.000 de lei pentru a-l lăsa să plece acasă, după șase ore de audieri.

Procurorii DNA îl acuză că pe primarul PSD Robert Negoiță că, în perioada 2017-2025, a dispus efectuarea de lucrări ilegale pentru 11 străzi din sectorul 3 din București.

În această speță sunt implicați și angajați din Primăria Sectorului 3, precum și societăți comerciale controlate de familia Negoiță, motiv pentru care procurorii au dispus urmărirea penală față de alte cinci persoane.

Robert Negoiță a spus, după perchezițiile DNA: „I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3”.

