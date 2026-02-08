În 2022, lângă stația de metrou Timpuri Noi, a fost construită o parcare pe un teren privat, aflat în litigiu, fără avizele necesare. Este vorba de un teren care nu aparține Primăriei Sectorului 4, lotul fiind în litigiu.

Parcarea de la Timpuri Noi: teren privat și copaci tăiați ilegal

Primarul Daniel Băluță PSD a fost informat în 2022 de Primăria Municipiului București cu privire la situația juridică a terenului, dar a ignorat aceste informații și a dispus începerea lucrărilor.

În plus, cinci arbori de pe teren au fost tăiați ilegal, fără a avea un aviz emis de Direcția de Mediu a PMB. Poliția Locală a sancționat firma responsabilă cu o amendă de 5.000 de lei.

„În cadrul Direcției de Mediu – PMB nu au fost înregistrate solicitări de la persoane fizice sau juridice privind emiterea unui aviz de specialitate pentru vegetația situată pe spațiul verde de lângă metroul Timpuri Noi”, a transmis Primăria București în 2022.

Deși consilierul local USR Paul Ene a sesizat Inspectoratul de Stat în Construcții și Curtea de Conturi, parcarea continuă să funcționeze și astăzi.

„Am sesizat săptămâna aceasta Inspectoratul de Stat în Construcții și Curtea de Conturi pentru a investiga modul prin care primarul Băluță și-a însușit un spațiu privat, necadastrat, pentru a-l transforma într-o parcare cu plată. Terenul este revendicat de foști proprietari în baza Legii 10. Există procese pe rolul instanțelor”, declara Ene în 2022.

Primarul Daniel Băluță a confirmat în 2024 redeschiderea parcării după o scurtă perioadă de închidere pentru „retrasare”.

„Parcarea de la Timpuri Noi este din nou funcțională, după ce a fost retrasată și poate fi folosită în sistem park&ride, la fel ca toate spațiile de acest fel aflate în proximitatea stațiilor de metrou”, spunea edilul în urmă cu un an.

Pentru că nu deținea aviz pentru tăierea copacilor de pe spațiul verde care a fost betonat, Poliția Locală a Municipiului București a amendat firma contractată de Primăria Sectorului 4 pentru amenajarea parcării.

Alte controverse în primăria lui Daniel Băluță: parcări și terenuri de sport pe terenuri private

Aceasta nu este singura situație controversată în care a fost implicată Primăria Sectorului 4, condusă de primarul PSD Daniel Băluță, scrie publicația Buletin de București.

În același an, 2022, au început lucrările pentru o parcare și mai multe terenuri de sport pe un teren privat de pe strada Dealul Bradului, la intersecția cu Bulevardul Metalurgiei.

Inițial, Băluță a cerut Consiliului Local să aprobe exproprierea terenului privat, dar propunerea a fost respinsă. Cu toate acestea, lucrările au continuat, iar, în final, primăria a optat să plătească o chirie de 4.000 de euro lunar proprietarului terenului, pentru o perioadă de 10 ani.

Terenurile de sport au fost inaugurate în 2025, însă amenajarea lor este departe de a fi ideală. Nu există copaci pentru umbră, iar spațiile sunt înconjurate de drumuri intens circulate, fără protecție împotriva soarelui sau a poluării.

Consilier USR: Daniel Băluță a luat «cu japca» un teren privat, verde, pentru a-l betona integral și a-l face parcare cu plată

Consilierul general USR Nicorel Nicorescu a acuzat administrația locală condusă de Daniel Băluță de preluarea ilegală a terenului din zona Timpuri Noi.

„Domnul Daniel Băluță, primarul sectorului 4, preia «cu japca» un teren privat, necadastrat, pentru a-l betona integral și transforma într-o parcare cu plată. Este vorba despre un teren verde (liber de construcții) aflat în apropierea gurii de metrou Timpuri Noi. Primăria sectorului 4 a solicitat informații despre teren la Primăria Generală, a aflat situația juridică a terenului și, cu toate astea, a dat ordin de amenajare/betonare. Terenul este revendicat de foști proprietari în baza Legii 10. Există procese pe rolul instanțelor”, a scris Nicorel Nicorescu pe Facebook.

Mai mult, accesul în parcare se face pe trotuar, împiedicând circulația pietonilor, ceea ce a atras alte critici din partea locuitorilor din zonă.

Primăria București a confirmat în 2022 că terenul de la Timpuri Noi nu este înregistrat în patrimoniul său și nu a fost emisă nicio hotărâre de Consiliu General care să permită Sectorului 4 administrarea acestuia. În ciuda acestui fapt, lucrările au fost realizate, iar terenul continuă să fie folosit ca parcare publică.

Robert Negoiță, sub control judiciar pe cauțiune

DNA i-a interzis, joi seara, lui Robert Negoiță să-și exercite funcția de primar al sectorului 3 pe perioada controlului judiciar. Procurorii anticorupție i-au impus și o cauțiune de 800.000 de lei pentru a-l lăsa să plece acasă, după șase ore de audieri.

Procurorii DNA îl acuză că pe primarul PSD Robert Negoiță că, în perioada 2017-2025, a dispus efectuarea de lucrări ilegale pentru 11 străzi din sectorul 3 din București.

În această speță sunt implicați și angajați din Primăria Sectorului 3, precum și societăți comerciale controlate de familia Negoiță, motiv pentru care procurorii au dispus urmărirea penală față de alte cinci persoane.

Robert Negoiță a spus, după perchezițiile DNA: „I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3”.

Numele microbioloagei Ágnes Ullmann, născută în Satu Mare, care a influențat fundamental biologia modernă, va fi pus pe Turnul Eiffel
Știri România 13:28
Numele microbioloagei Ágnes Ullmann, născută în Satu Mare, care a influențat fundamental biologia modernă, va fi pus pe Turnul Eiffel
O româncă a transformat călătoriile într-un stil de viață: 30 de țări vizitate până la 30 de ani. Sfaturi pentru costuri reduse
Exclusiv
Știri România 13:00
O româncă a transformat călătoriile într-un stil de viață: 30 de țări vizitate până la 30 de ani. Sfaturi pentru costuri reduse
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță" la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale"
Adevarul.ro
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Cine este concurenta de la Desafio care l-a impresionat cel mai mult pe Florin Prunea. Surpriza e uriașă: "E bună de nevastă"
Fanatik.ro
Cine este concurenta de la Desafio care l-a impresionat cel mai mult pe Florin Prunea. Surpriza e uriașă: ”E bună de nevastă”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo "
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm"
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei". Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Stiri Mondene 14:00
Irina Columbeanu, viața de studentă la Medicină în America. Cum arată o zi obișnuită pentru fiica Monicăi Gabor în New York
Ce avere are Mihai Trăistariu! „Am 8 apartamente și o școală de muzică. Fac vreo 100.000 de euro pe an"
Stiri Mondene 13:41
Ce avere are Mihai Trăistariu! „Am 8 apartamente și o școală de muzică. Fac vreo 100.000 de euro pe an”
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza": „Eram un fel de Betty cea urâtă!"
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit prima dată la „Neatza”: „Eram un fel de Betty cea urâtă!”
Radiouri din 1939, readuse la viață într-o locuință din Apuseni. Povestea impresionantă a lui Liviu Mic
ObservatorNews.ro
Radiouri din 1939, readuse la viață într-o locuință din Apuseni. Povestea impresionantă a lui Liviu Mic
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: "În unele nopți nu era acasă". Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza"
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…" | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Redactia.ro
Poliția te poate amenda dacă faci dragoste în mașină? Răspunsul nu e atât de simplu
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin" de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Vis spulberat"
Fanatik.ro
Ce au scris americanii după imaginile dramatice cu „Regina Schiului Alpin” de la Jocurile Olimpice de iarnă: „Vis spulberat”
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om