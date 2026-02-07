Țara Europeană care se pregătește să elimine treptat banda FM și să renunțe la aparatele de radio

În Franța, banda FM se apropie de sfârșit, o schimbare majoră anunțată de o decizie recentă a Arcom (Autoritatea de reglementare a audiovizualului).

Milioane de dispozitive, de la radiouri auto mai vechi la aparate de bucătărie, ar putea deveni inutile în următorii ani. Într-un articol publicat de portalul francez de știri Autoplus.fr, se precizează că Arcom a publicat în 2024 un „raport privind viitorul radioului”, stabilind ca obiectiv tranziția către o difuzare exclusiv digitală până în 2033.

Astfel, banda FM va fi treptat eliminată, iar toate posturile de radio vor trebui să utilizeze standardul DAB+, radio digital terestru.

Ce înseamnă tranziția de la FM la DAB+?

Tranziția către radio-ul digital va avea loc în două etape. Între 2024 și 2027, se va desfășura o fază de pregătire, în care vor fi instalate noi emițătoare DAB+ și vor fi ajustate reglementările.

Ulterior, între 2028 și 2033, va urma faza de migrare, când emițătoarele FM vor fi treptat dezactivate, iar frecvențele eliberate nu vor mai fi redistribuite. Potrivit presei franceze, „această tranziție va fi progresivă și va depinde de succesul radio-ului digital DAB+”.

Ce se va întâmpla cu aparatele radio din mașinile mai vechi de 2020

Eliminarea treptată a benzii FM afectează în special vehiculele produse înainte de 2020 și aparatele radio care nu sunt compatibile cu DAB+. Spre exemplu, un proprietar de Suzuki Grand Vitara din 2008 a relatat pentru sursa citată mai sus că este îngrijorat dacă autoradioul său va mai funcționa după oprirea emisiei FM.

Situația sa nu este unică, având în vedere că milioane de dispozitive mai vechi se bazează exclusiv pe semnalul analogic FM.

Pe de altă parte, din 20 decembrie 2020, o directivă europeană impune ca toate mașinile noi de categorie M, vândute sau închiriate în Uniunea Europeană, să fie echipate obligatoriu cu receptoare DAB+. Astfel, posesorii de autoturisme cumpărate după 2021 au șanse mari ca sistemele lor audio să fie deja compatibile cu tehnologia DAB+.

Banda FM ar putea dispărea până în 2033

Specialiștii estimează că banda FM ar putea deveni istorie până în 2033, similar tranziției de la televiziunea analogică la cea digitală.

Totuși, acest termen ar putea fi extins dacă popularitatea standardului DAB+ nu va crește suficient de repede. Până atunci, posesorii de radiouri FM pot să își analizeze opțiunile: fie să achiziționeze dispozitive compatibile cu DAB+, fie să investească în adaptoare ce permit recepționarea acestui tip de semnal.

Decizia Arcom reprezintă un pas important spre digitalizare, dar ridică și întrebări privind sustenabilitatea: ce se va întâmpla cu milioanele de dispozitive FM care vor deveni inutile? Rămâne de văzut cum va influența această tranziție obiceiurile de consum ale utilizatorilor.

Deși aparatele radio din mașinile mai vechi de 2020 ar putea să nu mai funcționeze în Franța, iubitorii de bijuterii pe patru roți se vor putea bucura întotdeauna de mașinile vechi de peste 30 de ani care mai merg și astăzi. Unele dintre modele au cucerit România.

