Curtea Supremă a transmis că nu înțelege de ce Bolojan a avertizat că România poate pierde banii europeni, este vorba despre 231 de milioane de euro.

„În exercitarea atribuțiilor constituționale ce revin Înaltei Curți de Casație și Justiție și în considerarea rolului fundamental al justiției într-un stat de drept, exprimăm îngrijorarea serioasă față de conținutul și semnificația scrisorii pe care ați adresat-o președintei Curții Constituționale a României la data de 6 februarie 2026. Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluții de neconstituționalitate, precum și solicitarea implicită ca instanța de contencios constituțional să țină seama de consecințe financiare externe actului de justiție constituțională, reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat”, susține Înalta Curte de Casație.

Instituția aflată sub conducerea Liei Savonea a adăugat că susținerea tezei că o posibilă declarare ca neconstituțională a legii privind pensiile magistraților ar duce automat la pierderea banilor din PNRR nu este corectă din punct de vedere juridic.

„Condiționalitățile asumate de România în cadrul PNRR în materia pensiilor de serviciu au fost deja abordate prin legislația adoptată anterior, iar legătura directă și exclusivă dintre sumele invocate și proiectul de lege supus controlului de constituționalitate nu este susținută de cadrul normativ european aplicabil. Curtea Constituțională nu este parte a procesului de implementare a politicilor guvernamentale și nici un instrument de validare a obiectivelor financiare ale Executivului. Singurul său rol este acela de a garanta supremația Constituției, iar deciziile sale trebuie să fie rezultatul exclusiv al analizei juridice, nu al unor considerente de oportunitate politică sau bugetară. Invocarea art. 148 din Constituție nu poate justifica exercitarea unor presiuni, fie ele și indirecte, asupra unei autorități jurisdicționale. Independența justiției nu este un obstacol în calea angajamentelor europene ale României, ci una dintre condițiile esențiale ale acestora. Orice demers care poate fi perceput ca o tentativă de influențare a unei instanțe constituționale riscă să aducă prejudicii grave credibilității instituțiilor statului și încrederii publice în funcționarea democratică a acestuia”, mai susține Curtea Supremă, într-un limbaj juridic greoi pentru publicul larg.

În final, ÎCCJ i-a cerut premierului Bolojan ca pe viitor să nu mai dea mesaje „susceptibile de a fi interpretate ca o ingerință în activitatea autorităților jurisdicționale”.

Amintim că premierul Ilie Bolojan i-a transmis vineri, 6 februarie, preşedintei Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, o scrisoare în care a înștiințat-o oficial că, în acest moment, Comisia Europeană consideră neîndeplinit Jalonul 215 privind pensiile speciale, adică România poate pierde cele 231 milioane de euro. Practic, fără să o spună direct, premierul a cerut CCR să urgenteze verdictul la pensiile speciale, după 4 amânări, altfel Comisia Europeană va anunța oficial pierderea banilor.

Lia Savonea, cea care conduce Curtea Supremă din vara lui 2025, s-a remarcat ca magistrat prin decizii discutabile. Printre acestea, anularea condamnării definitive la aproape 14 ani de închisoare pentru omor în cazul lui Mario Iorgulescu, care a condus mașina beat și drogat și a omorât alt șofer, dar și condamnarea unui bărbat la doar opt luni cu suspendare pentru viol, victima fiind nepoata lui de 13 ani, Savonea justificând că fetița și-a dat consimțământul.

Tot Lia Savonea a stabilit că rechizitoriul în Dosarul Revoluției, în care a fost judecat Ion Iliescu, a fost neconform, iar până la urmă fostul președinte al României a murit și nu a mai suportat rigorile legii.

Libertatea a dezvăluit în noiembrie 2025 că Lia Savonea va primi drept locuință de serviciu un apartament cu 5 camere în centrul Bucureștiului.

