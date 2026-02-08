Tânăra, fosta parteneră a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, este implicată într-un dosar care a stârnit controverse. Femeia este acuzată că și-ar fi ajutat prietena să își omoare mama.

„S-au uitat prin casă, n-au luat probe. Ce putea să ia? Nu înțeleg de ce se leagă așa, ca musca de lanț, de ea și de mine acum”, a declarat mama Adrianei, subliniind că autoritățile au făcut percheziții la domiciliul acesteia fără să găsească dovezi incriminatoare.

Întrebată despre posibilitatea ca fiica sa să fie vinovată, femeia a reacționat ferm: „Vedeți-vă de treabă. Ea e sub tratament. După crima care a fost la ea în casă, abia se ține în picioare. Acuzațiile sunt efectiv absurde”.

Aceasta a sugerat că în spatele acuzațiilor ar putea fi interese ascunse și că adevărul va ieși la lumină: „Un interes trebuie să fie. Se va descoperi cine le manipulează și de ce”.

Pe 6 februarie 2026, Adriana Viliginschi a fost ridicată de autorități din locuința sa de pe strada Moldoveanu, Sibiu, unde anterior fusese ucis Adrian Kreiner.

Mama tinerei consideră că fiica sa este victima unei înscenări și că starea psihică fragilă a acesteia, cauzată de evenimentele recente, i-a afectat capacitatea de a comunica: „Ce poate să spună? Cine o cunoaște știe că nu e capabilă de așa ceva”.

În schimb, anchetatorii susțin că Adriana Viliginschi ar fi ajutat-o pe Amiana Păștina să își ucidă propria mamă, cazul fiind în prezent investigat de autorități. Mama suspectei și-a exprimat totuși încrederea că probele vor clarifica situația și că adevărul va fi dezvăluit.

Adriana Viliginschi este cunoscută în Sibiu ca psiholog și psihoterapeut, deținând un cabinet individual de psihologie. Ea a fost partenera de viață a omului de afaceri Adrian Kreiner timp de aproximativ 18 ani, fiind prezentă în locuința din Sibiu în noaptea atacului din noiembrie 2023.