Se aruncă în România cu termeni și etichete ideologice de zici că nu se mai face școală din clasa a II-a. De exemplu, se urlă că suntem sub atac marxist, stângist, când țara asta n-a mai văzut mișcare sindicală ca lumea de decenii. Se urlă că vine comunismul și noi tăiem bani și de la oamenii cu dizabilități sau boli grave sub bănuiala că oricum sunt niște mincinoși. Toate astea sunt semințe de violență de dreapta, nu de comunism.

De unde vin calamitățile astea? Dacă fraierul vrea ceva de la stat, e comunist; dacă unul cu bani vrea bani și de la stat, e om de bine, erou al muncii capitaliste. Adevărul e că toată lumea vrea sprijinul statului, nu mai crede nici dracu‘ în profit, investiții pe piața liberă, competiție liberă bla, bla.

S-a ieșit în public cu un fel de studiu din care concluzia e simplă: electoratul aurist ar fi stângist de fapt, dar n-are cu cine vota. Studiul a fost comandat de o fundație conservatoare, executat de IRES și de Barbu Mateescu, și se bazează pe investigarea unui panel din diaspora, căci acolo ar sta secretul. Studiul e subțirel, dar e foarte promovat. Ignoră o întreagă bibliografie despre conservatorismul adânc al diasporei. De ce? Simplu, e tendința conservatorilor și dreptacilor din estul Europei de a face tot ei și programe de stânga, ca să fie siguri.

Studiul subțirel a generat replici consistente însă. Am citit două comentarii care merită. Vi le expun pe scurt. Mai întâi, Ștefan Baghiu a observat felul în care e folosit studiul, e tot pentru lustruit o păturică de dreptaci care se cred pătrunzători: „Studiul a devenit un punct de atac pentru conservatori, liberali și libertarieni: aaaa, uite, sunt ceaușiști votanții, sunt stângiști, sunt comuniști, sunt nostalgici. Atât s-a putut: cel mai trumpist partid din România (deci susținând capitalismul turbat, fascismul social și imperialismul pe față) are votanți cu valori „de stânga” și dreapta curățică juisează: „v-am zis, muncitori sunt toți niște comuniști, noi, cei sofisticați, susținem austeritatea“.

Florin Poenaru amintește că, într-un studiu foarte serios împreună cu Norbet Petrovici, nici pe departe promovat cum e cel IRES, lucrurile se văd puțin invers, din fiefurile economiei care duduie ale României vine și damful extremist de dreapta. Zonele unde capitalul e dezvoltat au și pături care nu se simt reprezentate de dreaptă liberală, vor o altfel de dreaptă, una extremă. Iar unii au tendința să se iluzioneze, să creadă că votanții AUR sunt doar stângiști în adormire. Le dai un partid superb de stânga, oleacă patriotizat și, gata, i-ai prins: „Sper că nu spune nimeni asta, pentru că pe datele pe care le avem în acest moment e fals și, în cel mai bun caz, o iluzie a stângii că nu e totul pierdut, votanții fasciștilor pot fi aduși înapoi, ne trebuie doar o strategie mai bună, o stânga mai patriotică și mai aproape de popor și lucrurile se vor rezolva, stânga și socialismul vor înflori”.

Cum văd eu treaba

Clar, e ridicol ce pretind Mateescu et comp. De altfel, dacă pui egal între cerința unui stat intervenționist cu „socialismul”, nu mai ai ce așteptări să ai. Apoi, Ștefan Baghiu afirmă apăsat că absența stângii a generat susținere pentru AUR. Pot s-o văd la un electorat derutat, dar n-o văd ca pe o cauză principală.

AUR a fost generat de prea multă dreapta. AUR și POT, Șoșoacă și câți vor mai veni sunt metastazele dreptei generalizate. Avem drepte ortodoxe, drepte penticostale, drepte europeniste, drepte anarho-libertariene, drepte nostalgic-legionare. Ai individualism în exces, cum spunea Ciprian Șiulea, începi să ai fenomenul cel mai îngrijorător al unei societăți în descompunere: omul de rând razna, care urlă inclusiv împotriva sieși, care vrea două mașini fără taxe, diesel, nu vrea să plătească nimic la stat, și vrea hăcuiți asistații social.

Versiunea mea o expun sub formă de poveste. Să ne imaginăm un orășel, să-i zicem Nicăiereni. Autoritățile locale strâng puțini bani, doar de la amărășteni și de la vreo două firme, poate vreo multinațională din retail (dar și aia merge suspect de prost). Chiar și așa sunt câțiva baștani locali mari, unii arendează sau cumpără pământ. Sunt „fermieri” multimilionari. Alții prind toate contractele de ceva în construcții, orice. Mai sunt apoi familii care se tot aliază prin căsătorii, nășiri, botezuri care se mai ceartă se mai împacă. O castă de pensionari magistrați și din servicii sau armată stă alături de bugetari de lux de diverse soiuri. Ce e clar e că la o adunare de o sută-două de persoane poți discuta tot businessul zonei pe rază de 10-15 km.

Nicăiereni are vreo 20-30% din populația tânără plecată. Trimit bani acasă, mulți sunt sezonieri, alții s-au instalat bine acolo. Mulți suferă de un amestec exploziv de complexe de superioritate cu cele de inferioritate. Se simt amenințați de alți migranți, împrumută discursuri de extremă dreaptă de pe unde muncesc și le aduc și pe alea acasă. Diaspora suferă de boli cunoscute, niciuna prezentă în studiul IRES.

Unde apare AUR în combinația asta? Din anchilozarea pronunțată a structurii sociale. Se simt excluși și hăituiți mulți dintre cei care de fapt iau partea leului. Patroni care se plâng de taxe, deși plătesc un sfert din ele. Foști securiști care consideră că nu au destul respect și că țara nu e destul de ferm condusă (ca să poți angaja și mai ușor mână de lucru ieftină și la negru). După ăștia se iau mulți din masa cu care lucrează. Zilieri, angajați la negru preiau discursul patronului. Așa arată un baraj ideologic. Fără alternative, totul se canalizează înspre politici de „să-mi ajute cineva patronul că poate mă ajută și el pe mine”. Ca să ai stânga, muncitorii ar trebui să aibă un minimum de drepturi câștigate pe piața liberală – la noi nu le au.

AUR a însemnat și visul unei amnistii fiscale, ca orice mișcare de extremă dreaptă are tendințe anticapitaliste, dar rezolvate cu și mai mult capitalism, unul care se vede asistat de stat, înaintea oricărei categorii sociale. Așa arată neoliberalismul decrepit. AUR e tăticul securist, USR e fiul neoliberal – multe familii politice din țară arată așa.

În fine, esența acelui electorat de stânga, pe care îl credem alienat la AUR, e că mare parte rămâne în continuare la PSD. E un electorat mult mai matur decât PSD și decât îl credem noi. S-a vorbit prea puțin despre mobilizarea de după turul 1, în decembrie 2024, când, totuși, după eșecul lui Ciolacu, PSD a luat locul 1 la alegerile parlamentare. Ei au fost loviți cu forță după aceea, Ciolacu însuși nu avea alte idei decât să-l pună pe Bolojan premier. Acel electorat de stânga a fost cu adevărat lucid și cu adevărat înșelat și de PSD, și demonizat de o dreaptă care se consideră „curată”, dar nu-i departe de AUR.

În fine, mai trebuie spus că tendința de protecționism și naționalism era prezentă oricum în mediul de afaceri mic și mijlociu. Ei au produs AUR și ei îi vor întări rândurile în continuare. Multinaționalele chiar au beneficiat de impunitate și fiscală, și de alte naturi. Companiile românești nu au puterea lor, dar vor ceva asemănător. Din combinația celor două tendințe oricum s-a ajuns deja la o stoarcere în teasc a păturilor sărace și a unor părți din clasa de mijloc.

Extrema dreaptă e generată și de un tip de producție economică și supraviețuire. Ce vedem clar e că nu există rețetă. Extrema dreaptă economică are diverse nume (băsism, bolojenism, userism), dar un singur efect, vrea conservarea unei rezervații capitaliste cu toate beneficiile pentru o treime din populație, iar restul, la gunoi. Extrema dreaptă politică, AUR, este așezată pe tot felul de cioturi și ruine ale unor forme de putere care își recapătă zvâcul. Principalul impuls e din Vest. România „colonia” practic a importat cele două forme extreme care ne toacă astăzi mărunt. Europenismul a trăit lejer din comisioane, implementări de politici, oengism de casă cu damf de servicii secrete. Acum are un rival care profită de schimbarea șefilor globali.

Alegătorii AUR sunt greu de convertit. Electoratul de stânga așa cum îl văd eu s-a obișnuit cu dezamăgirile PSD sau încă își caută reprezentanți. Se vor lipi și de AUR din derută, dar nu așa ușor cum își închipuie unii. Și, da, sunt și stângiști care cred că ar putea rupe de acolo devenind ei înșiși ceva mai „suveraniști”. E o prostie, dacă ne uităm, secretul extremei drepte e că a devenit internaționalistă. Stânga se duce după fentă dacă își crede viitorul închis în rețete mini-naționaliste.

În loc de concluzie, mă cam lasă rece și îndemnul continuu „să vorbim cu oamenii muncii”, faceți și voi ce fac ăilalți. Așa cum nu mă conving îndemnuri precum „să inventăm o stângă să mai ia de la AUR”. Ce trebuie inventat e forma, locul de comunicare rămas pentru o stângă de mileniul III care să prindă și muncitori alienați complet, fără măcar drepturile celor din urmă cu decenii. Nu vă fie frică de dezbateri vorbe, dar nu cu anihilări, ranturi și urlete care să facă doar profit pentru rețele de socializare.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente fotografii au stârnit un val de reacții
Viva.ro
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente fotografii au stârnit un val de reacții
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
Elle.ro
Cu ce probleme s-a confruntat Anca Dinicu. Actrița a apelat la ajutorul unui psihiatru: „Mi-a recomandat un alt doctor...”
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Știri România 11:42
A început sezonul inundațiilor în România: 21 de localități din 5 județe sunt sub ape. Gospodării izolate și drumuri blocate
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu Inteligența Artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Știri România 10:57
Un site care vindea puieți de paulownia publică acum știri făcute cu Inteligența Artificială și a depășit la expunere site-uri precum StirileProTV, Antena 3 sau HotNews
Parteneri
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Adevarul.ro
Paradoxul orașelor mici din România: încremenite în timp, sufocate de trafic și cu prețuri tot mai mari
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Kennedy Boateng e jucătorul etapei după dubla de la Ovidiu
Parteneri
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
Elle.ro
Theo Rose, surprinsă de gestul fiului ei, Sasha, în vârstă de doi ani. Ce a povestit artista pe internet: „Noi încercăm să corectăm chestia asta și...”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

Cel mai nou cuplu din showbiz? Ce spune Andrei Bănuță despre zvonurile că are o relație cu Mira: „Eu am fost foarte discret”
Stiri Mondene 11:49
Cel mai nou cuplu din showbiz? Ce spune Andrei Bănuță despre zvonurile că are o relație cu Mira: „Eu am fost foarte discret”
Imagini emoționante cu Kira Hagi și tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. „La mulți ani!”
Stiri Mondene 11:42
Imagini emoționante cu Kira Hagi și tatăl ei. Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. „La mulți ani!”
Parteneri
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
TVMania.ro
Lovitură totală: Ce face Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV! „O să fac un lucru pe care mi-l doream de mult”. Detaliul care i-a lăsat pe toți mască
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
ObservatorNews.ro
Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
GSP.ro
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Mediafax.ro
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Redactia.ro
Ruxandra Luca nu a mai suportat după ce a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un bărbat căsătorit. Ce a putut să facă la doar o zi după apariția pozelor fierbinți
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
KanalD.ro
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult

Politic

Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Politică 05 feb.
Robert Negoiță a plecat de la sediul DNA, după ore întregi de audieri. Primarul Sectorului 3, plasat sub control judiciar
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Politică 05 feb.
Ionuț Negoiță îl apără pe fratele său, aflat în centrul anchetei DNA ce vizează drumul construit peste magistrala de gaz: „Unde am interes, îmi fac singur”
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv
Fanatik.ro
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om