Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 7 – 13 februarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Berbec. Berbecii vor avea tendința să amâne ori chiar să se eschiveze de la niște întâlniri (convocări, invitații, discuții) pe o temă de interes comun. De ce ar face asta? Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Taur. Atenție că sfârșitul săptămânii se poate asocia pentru unii cu treburi importante la locul de muncă sau cu activități care le pun în joc numele, imaginea publică sau autoritatea lor socioprofesională. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Gemeni. Relațiile personale vor fi marcate fie de o anume indiferență sau obișnuință, fie de o rezervă ori de o oboseală dacă în ultima vreme s-au confruntat cu prietenii sau cei dragi lor pe diferite chestiuni ce priveau relația lor. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Rac. Efort de a trata rațional micile probleme din viața domestică sau din relația cu rudele. Mai ales că, la o analiză atentă, nativii vor găsi o soluție onorabilă pentru toate. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Leu. Dialoguri reținute, entuziasm cenzurat sau nemulțumiri provocate de o informație: Leii se vor abține să comenteze evenimentele recente, mai ales dacă nu sunt în temă, nu au datele clare sau situația în cauză este în derulare. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Fecioară. Unele persoane vor evita să se gândească la chestiunile bănești (fiscale, bancare) care știu că le vor pune nervii la încercare. Vor dori să abordeze respectiva temă când vor fi mai puțin vulnerabili emoțional. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Balanță. În planul muncii, Mercur le va permite nativilor să discute, fără patimă și enervări, situația lor profesională sau salarială și să ajungă la o înțelegere convenabilă pentru parcursul lor. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Scorpion. Fenomene organice discrete de reechilibrare în cazul unor suprasolicitări sau excese (muncă multă, efort fizic intens, stres prelungit, exerciții obositoare, enervări, tensiuni la locul de muncă). Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Săgetător. Săgetătorii vor face efortul de a rămâne în relații bune cu unii apropiați, deși între ei s-au strecurat, în ultima vreme, destule motive de nemulțumire sau de neîncredere, dar, deocamdată, ei tac, observă, analizează și trag concluzii. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Capricorn. Activitate intensă în plan socioprofesional, dar plină de piedici și de secvențe care trebuie abordate cu grijă și fără derogări de la regulile relațiilor oficiale sau publice. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Vărsător. Dispoziția Vărsătorilor pentru dialog și comunicare va fi capricioasă, în funcție de starea lor sufletească sau de gradul de interes pe care îl reprezintă respectiva temă, nativii dovedindu-se, în situația unor controverse, destul de „tăioși”. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 7 – 13 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 7 – 13 februarie 2026

Zodia Pești. Peștii nu sunt hotărâți ce să facă într-o anume direcție și simt nevoia unui plus de argumente sau interpretări, drept care se informează, consultă specialiști în speranța că vor ajunge la o concluzie coerentă. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 7 – 13 februarie 2026.

