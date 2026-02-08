Deficit major de medici la Ploieşti

„În acest moment, situaţia spitalului este mai bună decât acum 5-6 luni, când am preluat managementul interimar. Atunci am găsit deficienţe mari: secţia de Cardiologie nu avea medici, la fel şi Urologia şi Boli Interne. În prezent, am rezolvat aceste probleme, dar rămân goluri la secţiile de Radiologie, UPU, Oftalmologie şi, în special, Neurologie”, a declarat dr. Toma.

Secţia de Neurologie este cea mai afectată, cu doar cinci medici neurologi care asigură parţial gărzile, însă aceştia nu sunt angajaţi permanent ai spitalului. Recent, au fost scoase la concurs cinci posturi – trei pentru medici primari şi două pentru medici specialişti –, dar niciunul dintre medicii colaboratori nu s-a înscris, deşi iniţial îşi manifestaseră interesul.

„Una dintre doamnele doctor şi-a retras dosarul în ultima zi, iar doi dintre medici au cerut 450 de lei pe oră pentru gărzile efectuate, o solicitare pe care o analizăm, dar care mi se pare un uşor şantaj”, a comentat Toma.

Soluţii temporare pentru urgenţe

Situaţia din UPU este, de asemenea, problematică. În prezent, gărzile sunt acoperite până la ora 20.00, iar spitalul colaborează cu unităţi similare din Târgovişte şi Buzău pentru cazurile mai complicate. Totodată, pacienţii în stare gravă sunt trimişi către clinicile universitare din Bucureşti, cu care există contracte de asistenţă.

„Am cerut Ministerului Sănătăţii să ne aprobe o nouă linie de gardă pentru a nu mai depinde de un singur medic suprasolicitat. Trebuie să înţelegem că, în acest moment, mulţi medici preferă să lucreze în mediul privat, unde riscurile sunt mai mici, iar condiţiile de muncă sunt mai bune”, a explicat managerul spitalului din Ploieşti.

Gărzile în secţiile chirurgicale, acoperite

În contrast, secţiile chirurgicale din spital nu întâmpină probleme majore. Dr. Toma menţionează că liniile de gardă sunt complete, iar la Chirurgie există chiar personal suficient. „Am scos la concurs două posturi pentru a avea o rezervă în cazul în care unul dintre colegi se îmbolnăveşte sau intră în concediu medical”, a adăugat el.

Adresabilitate ridicată, mai ales în perioada sărbătorilor

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti deserveşte o populaţie de aproximativ 700.000 de persoane, fiind singura unitate de urgenţă din judeţ.

„Un singur spital este insuficient pentru acest număr de locuitori, mai ales când comparăm cu Bucureştiul, care are 11 clinici universitare pentru o populaţie dublă. În perioadele de sărbători, adresabilitatea este extrem de mare, cu până la 420 de pacienţi pe zi, deşi doar 30-35% dintre cazuri sunt urgenţe reale”, a explicat dr. Toma.

Soluții propuse pentru criza de medici

În ceea ce priveşte viitorul medicinei de stat din România, managerul spitalului subliniază că problema deficitului de personal medical este globală. „Ar trebui să preluăm exemple din alte ţări, unde medicii sunt obligaţi să efectueze un număr minim de gărzi în centrele de permanenţă, ca parte a contractelor cu casele de asigurări. Resursa umană va fi o provocare majoră în toate domeniile, nu doar în sănătate”, a declarat el.

Pentru a motiva personalul medical în realizarea gărzilor, Consiliul Judeţean a început, în urmă cu cinci luni, să acorde stimulente financiare. „De la trei gărzi în sus, medicii primesc câte 500 de lei pe gardă. Nu e o sumă mare, dar a fost benefic pentru echilibrarea situaţiei, mai ales la ATI”, a precizat dr. Toma.