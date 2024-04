Data alegerilor locale 2024 – când își votează cetățenii primarii

Data alegerilor locale din 2024 a fost stabilită prin OUG pe 8 martie, atunci când s-a decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Data celor două alegeri a fost stabilită pentru 9 iunie.

Ce votăm la alegerile locale 2024

La alegerile locale din 9 iunie, cetățenii vor alege primarii localităților, președinții Consiliilor Județene și consilierii locali. Votul este important pentru că de el va depinde gestionarea bugetului local, dezvoltarea infrastructurii – drumuri, școli, spitale – și serviciile publice locale, adică salubritate și transport public.

Cum se desfășoară alegerile locale – regulile de vot

Românii își pot exercita dreptul de vot la secția de votare din localitatea de domiciliu sau de reședință. Printre regulile care trebuie respectate se numără menținerea ordinii și a liniștii în secția de votare și interdicția de propagandă electorală în secție.

Cine are dreptul să voteze la alegerile locale

Drept de vot au persoanele cu vârsta de cel puțin 18 ani, împliniți până în ziua votului, inclusiv, care trebuie să aibă asupra lor un document de identitate valabil. Președintele secției poate opri de la votare persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot şi alegătorul care nu este înscris în lista electorală specială. Dacă unui cetățean căruia i s-a interzis dreptul de vot are la el o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicţii, atunci poate vota.

Recomandări Verificări azi la Spitalul Sf. Pantelimon, după acuzațiile că 19 pacienți au murit din cauza administrării incorecte a unui medicament. Rafila a trimis Corpul de Control

„Dacă un alegător se află în localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, dar nu se poate deplasa la secţia de votare din cauză de boală sau invaliditate, poate vota prin intermediul urnei speciale, pe baza unei cereri însoţite de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, depusă la secţia de votare la care este arondat”, prevede legea.

La alegeri se va folosi „Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal”, care are rolul de a spune dacă o persoană este sau nu eligibilă.

Unde votăm? Cum afli la ce secţie de votare eşti înscris

La alegerile locale 2024, se votează la secția de votare din localitatea de domiciliu sau de reședință. Pentru a afla care este secția, se intră pe site-ul AEP – registrulelectoral.ro și se introduc CNP-ul și numele de familie. Totodată, există și o hartă a secțiilor de votare din România.

Dacă alegătorii se prezintă la o secție greșită, dar sunt arondați în aceeași unitate administrativ-teritorială, președintele secției de votare are obligația de a-i îndruma către secția de votare la care sunt arondați. Totodată, președintele secției permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție să voteze la secția respectivă.

Recomandări Înlocuiri pe bandă rulantă. 21 de prefecți și subprefecți numiți de Guvernul Ciolacu. Ce culoare politică au nou-veniții

Programul de votare. La ce oră se închid secțiile de votare

La alegerile locale din 9 iunie, votarea începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 22.00. La ora 22.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea incintei.

Totuși, alegătorii care la ora 22.00 se află în sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând afară, pot să voteze până la miezul nopții. Potrivit legii, „2 membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 22.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în care aceştia au acces în localul de vot, până la ora 23.59”.

Câte buletine de vot sunt la alegerile locale 2024

Fiecare alegător din țară va primi buletine de vot pentru primar, pentru consiliul local, pentru președintele CJ și pentru lista CJ. Și în București vor buletine de vot pentru primarul Capitalei, pentru primarii de sector, pentru consiliul local al fiecărui sector și pentru lista Consiliului General al Municipiului București.

Cine sunt candidații la Primăria București la Alegerile Locale 2024

Recomandări Monica Macovei, condamnată la șase luni de închisoare cu suspendare pentru accidentul de la Mangalia. A lovit un motociclist cu mașina

În cursa pentru Primăria Capitalei s-au înscris actualul edil Nicușor Dan din partea Alianței Dreapta Unită, medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, din partea PSD-PNL, Cristian Popescu Piedone din partea Partidului Umanist Social Liberal și Mihai Enache din partea AUR.

Care sunt criteriile pentru a deveni primar

Pentru a fi eligibil, vârsta minimă este de 23 de ani. Legea mai spune că pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese. La sectoarele Capitalei pot candida şi pot fi alese persoanele care au domiciliul în Bucureşti, indiferent de sector. Pe 8 martie, Guvernul a adoptat Ordonanța comasării alegerilor, care prevede că o persoană poate candida în acelaşi timp pentru Parlamentul European şi pentru funcţia de primar sau de preşedinte al Consiliului Judeţean, iar primarii în funcție pot candida pentru un alt partid fără a-și pierde mandatul.

Cine au fost primari ai Bucureștiului după Revoluția din 1989

13 primari a avut Bucureștiul începând cu 1990, potrivit site-ului Primăriei Capitalei. Cel mai lung mandat a avut Sorin Oprescu, este vorba de 7 ani.

Primul edil postrevoluție a fost Viorel Oproiu (FSN), în perioada noiembrie 1990-septembrie 1991. El a fost succedat de Doru Viorel Pană (FSN) până în februarie 1992, apoi Crin Halaicu (PNL) până în iunie 1996. Au urmat Victor Ciorbea (PNȚCD, 1996-1998), Viorel Lis (PNȚCD, 1997-2000), Traian Băsescu (PD, 2000-2004), Răzvan Murgeanu (PD, decembrie 2004-aprilie 2005).

Au urmat: Adriean Videanu (PDL, 2005-2008), Sorin Oprescu (independent, 2008-2015), Ștefănel Dan Marin (UNPR, septembrie 2015-noiembrie 2015), Răzvan Sava (PNL, noiembrie 2015-iunie 2016), Gabriela Firea (PSD, 2016-2020) și Nicușor Dan (independent, octombrie 2020-prezent).

Pe lângă alegerile locale și alegerile europarlamentare, anul acesta au loc în România și alegeri prezidențiale și parlamentare.

Alegeri 2024 în România – Calendarul alegerilor locale, europarlamentare, prezidențiale și parlamentare



Urmărește-ne pe Google News