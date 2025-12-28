Campania electorală și mizele economice pentru Kosovo

La ultimele alegeri parlamentare, desfășurate pe 9 februarie 2025, partidul Vetevendosje (VV, Autodeterminarea), condus de premierul în exercițiu Albin Kurti, a obținut 42% din voturi, clasându-se pe primul loc.

Totuși, acest scor nu a fost suficient pentru a obține majoritatea absolută în parlamentul cu 120 de locuri și a forma un guvern fără sprijinul altor partide. Parlamentul divizat nu a reușit să ajungă la un consens privind formarea unei coaliții sau alegerea unui guvern, astfel încât s-a decis organizarea de alegeri anticipate.

Kurti, considerat favorit, și-a exprimat speranța că va reuși să obțină o majoritate clară. „Sper să câștigăm decisiv și să depășim 50%”, a declarat el pentru AFP într-un interviu acordat recent la Pristina.

Spre deosebire de campania din februarie, când promitea să conducă Kosovo „de la un capăt la celălalt”, inclusiv în zonele locuite majoritar de sârbi, Kurti s-a concentrat în ultimele săptămâni pe problemele economice.

„Dincolo de orice polemici, economia merge foarte bine și vom înregistra, încă o dată anul acesta, o creștere a PIB-ului de 4%. În timpul mandatului meu, nu am scăzut niciodată sub 4%”, a declarat el pentru AFP.

Premierul a anunțat, de asemenea, că guvernul va oferi până la sfârșitul anului un sprijin financiar de 100 de euro pentru pensionari și pentru familiile cu copii mici.

Critici ale opoziției pentru guvernarea actuală

Principalele partide de opoziție, Partidul Democrat din Kosovo (PDK) și Liga Democrată din Kosovo (LDK), au criticat guvernarea lui Kurti, acuzându-l de „corupție electorală”. Ambele formațiuni s-au concentrat asupra temelor economice, dar au atacat dur bilanțul actualului guvern.

„Kosovo a fost prost guvernat. Prețurile au crescut cu 40 până la 50%, electricitatea a devenit mai scumpă, în timp ce salariile și pensiile au rămas aproape neschimbate. Acest lucru se va schimba odată cu guvernul PDK”, a afirmat liderul PDK, Bedri Hamza.

La rândul său, Lumir Abdixhiku, candidat al LDK, a declarat că „Proiectele de dezvoltare au rămas literă moartă din cauza alegerilor politice proaste, iar inflația a erodat veniturile”.

Abdixhiku a criticat și politica externă a lui Kurti, despre care a afirmat că a dus la pierderea sprijinului internațional.

„Am pierdut aliați, am pierdut încrederea comunității internaționale, iar instituțiile au fost paralizate”, a acuzat liderul LDK.

Așteptările kosovarilor în ceea ce privește alegerile anticipate

Conform Balkan Insight, în februarie 2025, doar 40,59% dintre alegători s-au prezentat la urne. În acest scrutin, sunt așteptați să voteze inclusiv zeci de mii de cetățeni kosovari înregistrați în străinătate.

Dintre cele 120 de locuri din parlament, 10 sunt rezervate etnicilor sârbi, iar alte 10 sunt destinate altor grupuri minoritare.

Aceste alegeri sunt cruciale pentru viitorul politic al Kosovo, într-un moment în care țara se confruntă cu presiuni economice și tensionate relații internaționale.

