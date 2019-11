De Andreea Radu,

UPDATE: Compania Air Europa anunță că alarma de deturnare s-a activat dintr-o eroare.

„Nu s-a întâmplat nimic, toți pasagerii așteaptă să zboare în curând”, a scris compania pe Twitter.

Un membru al echipajului a apăsat butonul de urgență din greșeală. Compania aeriană și-a prezentat scuzele pentru cele întâmplate.



#AirEuropaInfo Falsa Alarma. En el vuelo Ámsterdam – Madrid, esta tarde se activó, por error, un aviso que pone en marcha protocolos sobre secuestros en el aeropuerto. No ha pasado nada, todos los pasajeros se encuentran perfectamente esperando poder volar pronto. Lo lamentamos. — Air Europa (@AirEuropa) 6 noiembrie 2019

UPDATE: Pasagerii ale căror avioane au înregistrat întârzieri din cauza incidentului de pe Schiphol au primit din partea personalului aeroportului.

People who are delayed get pizza :-) #schiphol pic.twitter.com/rE4Ci9uqSk — peter vandermeersch (@pvdmeersch) 6 noiembrie 2019

UPDATE: Poliția a transmis că echipajul de zbor și pasagerii au fost evacuați în siguranță din avion, scrie CNN.

Passengers and crew are safely off board. On-site research is still continuing. https://t.co/hZvl0Dq5ig — Schiphol (@Schiphol) 6 noiembrie 2019

UPDATE: Presa olandeză scrie că ar fi vorba despre o încercare de deturnare a unui avion și la bordul aeronavei care ar aparține Air Europa s-ar afla trei persoane înarmate cu cuțite, potrivit News flash‏.

Alarma a fost dată de un membru al echipajului.



#BREAKING UPDATE: The plane seems to be Air Europa flight number UX1094, hostage situation not confirmed, heavily armed Special Interventions teams have arrived at #Schiphol airport in #Amsterdam, at least 2 helicopters above the airport. pic.twitter.com/vueSJnbEmX — News flash (@BRNewsFlash) 6 noiembrie 2019

Potrivit De Telegraaf, autoritățile olandeze de gestionare a situațiilor de urgență au emis un raport „Grip 3”, o procedură inițiată de obicei în cazul „unui incident sau eveniment grav cu consecințe majore pentru populație”, scrie RT.

Recomandări Statul român îi refuză lui Adrian Coman dreptul de a vota la prezidențiale, pentru că este căsătorit cu o persoană de același sex!

Pe rețelele de socializare a fost postată o fotografie în care se vede avionul care a declanșat urgența.

Serviciile de urgență, inclusiv un elicopter, sosesc la fața locului. Mai multe porți de îmbarcare de pe aeroport au fost blocate.

Alerta de pe aeroportul Schiphol nu a dus la întârzieri sau amânări ale zborurilor, dar avioanele sunt ținute departe de zona terminalelor, scrie un internaut pe Twitter.

Whatever is happening at Amsterdam #Schiphol has inbound flights still landing but then holding at remote stands rather than continuing to the terminals. pic.twitter.com/wuPuheMMEY — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 noiembrie 2019

Citeşte şi:

Recomandările culturale ale săptămânii. Documentarul audio românesc despre libertatea simțită acum 30 de ani la Căderea Zidului Berlinului și ce înseamnă ea pentru noile generații

Primăria Sectorului 3 betonează spațiul verde. Negoiță: “Este o reorganizare urbanistică. Pământul și iarba nu sunt spațiu verde”

În mintea infractorului, partea a doua. Profilerul Poliției Române care îl analizează pe Gheorghe Dincă: “Este un coşmar când cel audiat nu ştie dacă spune adevărul sau dacă minte”

GSP.RO "Cum poți fi cu cineva care arată ca un bunic pe lângă tine?". Replica genială dată de noua iubită a lui Flavio Briatore

HOROSCOP Horoscop 7 noiembrie 2019. Gemenii trebuie să se ferească de exagerări