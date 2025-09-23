În căutarea unei energii eficiente

Alessio Menegazzo a participat marți, 23 septembrie, la cea de-a șasea ediție a Aspen Energy Summit, un eveniment important pentru sectorul energetic european. Summitul a reunit lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor europene, experți internaționali și investitori.

Cu această ocazie, el a acordat un interviu pentru „Libertatea” în care a precizat că autoritățile statului nu trebuie să se gândească la o energie ieftină, ci la una eficientă.



Alessio Menegazzo este membru în consiliul de administrație al Asociaţiei Companiilor de Utilităţi din Energie și membru al Institutului Aspen România, unde a deținut funcția de președinte în anul 2024. Este, de asemenea, implicat în diverse ONG-uri din țară.

„În primul rând nu trebuie să ne gândim la energie ieftină, trebuie să ne gândim la energie eficientă, ceea ce înseamnă că un mare subiect pe care astăzi, în România, îl neglijăm, adică eficiență energetică, nu este suficient de legiferat și suficient de reglementat”, a subliniat el.

Piața trebuie remodată în funcție de nevoia consumatorului

Alessio Menegazzo face referire la inovația tehnologică și tranziția către sustenabilitate.

„Chiar dacă astăzi prețurile sunt mari în energie, noi am scos un produs care, de exemplu, permite consumatorului să consume de la 12:00 la 15:00 după amiaza, în timpul verii, când prețurile la energie sunt negative din cauza regenerabilelor. Un consummator poate să aleagă să consume într-un anumit moment al zilei când prețul este cel mai mic”, punctează acesta.

„Asta este o dinamică nouă, care vine cu o tranziție energetică, cu digitalizarea rețelelor, cu o pondere din ce în ce mai mare a regenerabilelor și noi trebuie să remodelăm piața în funcție de nevoia consumatorului, nu în funcție de nevoia producătorului cum a funcționat până astăzi”, adaugă el.

Menegazzo subliniază faptul că „un consumator astăzi poate să aleagă să consume într-un anumit moment al zilei cu energie ieftină”. Iar acest lucru poate fi posibil dacă el este într-o rețea digitalizată,

„Consumatorul trebuie să își schimbe un pic comportamentul și să folosească tehnologie astfel încât să beneficieze de prețuri mici când ele sunt disponibile. De exemplu: timp de prânz vara sau în weekend. Trebuie să începem și noi să avem o altă abordare pentru că energia nu este un bine infinit, este un bine prețios, care trebuie păstrat cu riguare și discplină”, spune el.

De ce prețul energiei este mai scump în România

Întrebat cum explică faptul că România, care are producție proprie de energie, are câteodată prețuri mai mari decât țările vecine care nu au producție proprie, el a răspuns că acest lucru ține de mai mulți factori.

„Ceea ce este o diferență substanțială în zona de Balcani, că aceeași problemă este în Bulgaria și în Grecia, nu numai în România, este nivelul de interconectări care este foarte limitat. A doua este o problemă de cum funcționează piața în România. Este foarte puțin lichidă pentru că instrumentele și regulile de piață sunt încă desemnate față de o lume care nu mai există. O problemă substanțială este faptul că noi nu ne-am gândit la politicile care ar trebui să guverneze sistemul energetic, care trebuie să țină cont de noutățile tehnologice, de o pondere din ce în ce mai mare a regenerabilelor”, a precizat Alessio Menegazzo.

El îndeamnă ca statul român să lase deoparte „discuțiile care țin de suveranitate energetică”

„Sper că această logică să o aplicăm de acum încolo în România și să lăsăm discuțiile care țin de suveranitate energetică, care în ziua noastră nu mai au niciun sens. Trebuie să mizăm și să luptăm pentru piața europeană întrucât aceste facturi de preț mai mic din anumite zone din Europa să fie un beneficiu și pentru consumatorul român, bulgar și grec, dar și viceversa”, a susținut acesta.

Schema de sprijin pentru clienții de energie electrică a fost o povară destul de mare pe bugetul de stat

„Faptul că am avut o schema de sprijin pentru trei ani, care artificial a ținut prețul jos, a fost o povară pe bugetul de stat. Noi, furnizorii, am prefinanțat cu un milliard de euro schema de sprijin care a dat impresia consumatorului că energia este ieftină. Nu a fost niciodată ieftină, a fost scumpă, într-o piață scumpă, care nu este foarte funcțională, și acum ne trezim la o realitate destul de complicată și amară”, potrivit acestuia.

Investițiile pregătite pentru viitor

„Noi investim foarte mult în capacități de regenerabile, cu precădere solar și vânt. Avem o ambiție foarte mare în ceea ce privește zona de baterie. Toate aceste investiții nu sunt suficiente dacă nu avem rețele digitalizate. Baza este să avem un cadru de reglementare care să eficientizeze cât se poate de mult digitalizarea rețelelor”, atrage atenția Menegazzo.

