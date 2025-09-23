Summitul reunește lideri politici, reprezentanți ai instituțiilor europene, experți internaționali și investitori. De la prima ediție din 2017, evenimentul s-a consacrat ca un catalizator al discuțiilor privind securitatea energetică, inovația tehnologică și tranziția către sustenabilitate.

Ceremonia de deschidere va include intervenții ale unor personalități precum Mircea Geoană, președintele Aspen Institute România, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, și Costel Dunava, președintele Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din Camera Deputaților. De asemenea, vor participa Bende Sandor, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii, și alți oficiali de rang înalt.

Printre invitați se numără Radu Burnete, consilier prezidențial, Kevin Dayaratna de la The Heritage Foundation, Inga Pkhaladze, ministru adjunct al Economiei din Georgia, și Tudor Constantinescu de la Comisia Europeană. Vor fi prezenți și lideri din companii energetice precum Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica, și Răzvan Popescu, CEO Romgaz.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Energiei, ANRE și Institutului Aspen Europa Centrală. Printre partenerii principali se numără PPC România, Rompetrol, și Premier Energy.

Agenda include teme precum geopolitica și securitatea energetică, transformarea reglementărilor în proiecte concrete, inovația tehnologică și finanțarea tranziției energetice. În cadrul sesiunii inaugurale va fi prezentat White Paper-ul Aspen Energy Summit 2025, un document care sintetizează direcțiile strategice pentru viitorul sectorului energetic.

Summitul se va încheia cu o sesiune de reflecție asupra viitoarelor strategii, având în vedere Oslo Energy Forum din 2026. Rolul României ca hub regional și promotor al dialogului internațional în domeniul energiei va fi subliniat.

Agenda evenimentului poate fi consultată aici.

