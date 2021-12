La Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București a avut loc un spectacol emoționant în memoria artiștilor care nu mai sunt în viață. Alexandru Arșinel nu a putut să stea prea mult departe de actorie, așa că a venit în baston la spectacol, la scurt timp după ce a fost operat pe cord deschis.

„Am venit acasă în ideea de a avea o nouă întâlnire cu prietenii noștri spectatori. În ideea de a face un nou număr de magie care stă în putința şi caracterul acestui gen care îi face pe oameni să zâmbească chiar şi atunci când le vine să plângă.

E un teatru adevărat, e un adevărat recuperator, un adevărat medicament pe care noi îl folosim aproape zi de zi pentru spectatori”, a declarat Alexandru Arşinel pentru Antena 3.

Cum se simte Alexandru Arșinel

Acum, la sfârșit de an, Alexandru Arșinel s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Pe 17 noiembrie, actorul a fost internat în spital din cauza unor complicații la nivelul inimii. A suferit atunci prima intervenție pe cord deschis, pentru a i se monta un stent. A fost externat din unitatea medicală, dar a revenit acolo chiar la începutul lunii decembrie, după ce starea lui s-a agravat. Medicii au decis că e nevoie de a doua intervenție chirurgicală la inimă.

„Nu foarte bine. O operaţie la inimă nu este o bagatelă, dar am promisiunea lor (n.r. – medicilor) şi a lui Dumnezeu că în câteva săptămâni voi fi bine. (…) Am avut multe momente mai dificile în viaţă, dar am avut pe cineva lângă mine care m-a ajutat.

Încerc toate formele pentru a reveni pe scenă şi a mă întâlni cu publicul. Am o stare de liniște pentru că în urma unei activități ale mele rămân personalități artistice, în primul rând, de primă mână şi oameni gospodari care ne seamănă nouă, celor din nordul Moldovei”, a mai spus Alexandru Arşinel pentru sursa mai sus menționată.

