Doar câteva zeci de persoane au participat, marți, la slujba de înmormântare a cântărețului Alexandru Jula, la Biserica Mavramol din municipiul Galați. La finalul slujbei, cei prezenți au aplaudat în momentul în care sicriul cu trupul neînsuflețit al îndrăgitului artist a fost purtat pe brațe afară din biserică.

”Este foarte trist pentru Galați, pentru toți cei care l-au cunoscut pe marele artist Alexandru Jula Eu am stat pe stradă cu el, eu mergeam cu colindul la mama lui Alexandru Jula. Am venit pentru un ultim omagiu, îmi amintesc și de regretatul Ionel Miron, la care tot așa nu a venit multă lume. Dar la Jula să nu prea vină, care ne încânta la Ziua Recoltei, la multe evenimente, păcat…Nu văd autorități locale, iar păcat”, a spus un bărbat prezent la biserică.

Totodată o femeie, cu ochii în lacrimi, a spus că a crescut cu muzica lui Alexandru Jula și îl consideră un simbol al Galațiului.

După slubă, cortegiul funerar s-a deplasat la Teatrul Muzical Nae Leonard, unde sicriul cu trupul artistului a fost întâmpinat din nou cu un ropot de aplauze și depus un foaier, unde foști colegi și prieteni ai artistului i-au adus un ultim omagiu.

”Sunt emoționat, este cel mai neplăcut moment să plece cineva cu care ai stat într-o comuniune circa 40 – 50 de ani. Am multe aminitiri, e vorba de o viață de om. Am împărțit și bune și rele, greutățile prin care am trecut ne-au unit”, a spus cantautorul Theodor Munteanu.