Marți, 12 noiembrie, Silviu Prigoană, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri și fost politician, s-a stins din viață, lăsând în urmă o familie îndurerată și o moștenire impresionantă. Vila spectaculoasă din sectorul 3 al Capitalei, în care a locuit alături de familia sa, rămâne unul dintre simbolurile vieții pline de realizări pe care acesta a avut-o.

La doar o zi după deces, miercuri, 13 noiembrie, Silviu Prigoană a fost înmormântat în Cimitirul Evanghelic Luteran din București, în același loc unde își doarme somnul de veci și tatăl său. Ceremonia de înmormântare s-a desfășurat în mare secret, fără fast, participând doar cei patru fii ai săi: Honorius (34 de ani), Silvius (33 de ani), Maximus (16 ani) și Eduard (13 ani).

Gabriela Lucuțar, cunoscută drept „Regina întunericului”, a fost cea care s-a ocupat de toate pregătirile funerare.

Funeraliile discrete au stârnit totuși diverse speculații, mai ales în ceea ce privește circumstanțele neclare ale decesului. Indiferent de zvonuri, Gabriela Lucuțar spune că totul s-a întâmpla așa cum au spus băieții lui Silviu Prigoană. De asemenea, ea a menționat că a semnat un contract de confidențialitate și nu are voie să dea detalii despre înmormântarea lui Silviu Prigoană.

„Am rămas fără voce, cred că Silviu Prigoană a vrut să nu mai vorbesc nimic. Este prima dată în viață când rămân fără voce. În momentul în care domnul Prigoană s-a stins din viață și am fost contactată și contractată de către Honorius – sub un contract de confidențialitate semnat în fața unui notar și în fața unor avocați – ca eu să organizez și să îndeplinim ultimele dorințe, modalitatea de înhumare a bietului om. Nu a lăsat un testament clar. Noi am discutat foarte mult despre lucrul acesta. Era un om foarte docil, bine organizat”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru cancan.ro.

„Am reușit să-i îndeplinim ceea ce dânsul și-a dorit. Trebuie respectată ultima dorință a omului”

Și a continuat: „Eu i-am respectat tot ceea ce dânsul a dorit. Nu am pomenit că s-a întâmplat noaptea sau în secret. Pur și simplu s-a întâmplat. A fost o înmormântare legală, cu toate documentele necesare. Nu s-a auzit și nu s-a văzut nimic… deși eu am fost foarte deschisă și toată lumea a văzut când am ridicat trupul de la INML din Brașov, când i-am îndeplinit celelalte doleanțe.

L-am plimbat, l-am dus în niște locuri pe care domnul le plăcea. Nimeni nu știa că o să moară domnul Silviu Prigoană în Bran. Pentru că s-a întâmplat așa, Honorius, care a fost cu mine în mașină, a decis să-l trec prin acele locuri pe care dânsul le iubea. Nu există nicio dovadă că înmormântare s-a făcut noaptea. Trebuie să scrieți ceea ce scrie în acel comunicat transmis de copiii regretatului. Sunt mulțumită că am reușit să-i îndeplinim ceea ce dânsul și-a dorit. Trebuie respectată ultima dorință a omului”, a spus „Regina întunericului”.

„În ultima vreme vorbea foarte des despre moarte, cel puțin o dată pe săptămână, să pună la punct niște detalii”

Aceasta a povestit că omul de afaceri părea să aibă o premoniție despre sfârșitul său fulgerător, discutând tot mai des despre moarte și detalii legate de înmormântare. Potrivit ei, Silviu Prigoană planificase deja anumite aspecte, dorind ca ceremonia să fie cât mai simplă și restrânsă.

„Din nefericire, cred că da. În ultima vreme vorbea foarte des despre asta, cel puțin o dată pe săptămână, să pună la punct niște detalii. Noi zâmbeam, râdeam și îi spuneam să stea liniștit că se va întâmpla asta foarte târziu. Uite că nu s-a întâmplat târziu. Cum să spuneți că nu s-a făcut necropsie? Cum să spuneți că este viu? Cum să își însceneze moartea? Nu și-a dorit să fie văzut mort.

De ce să nu ne aducem aminte frumos de cine a fost Silviu Prigoană? Copiii au spus adevărul în acel comunicat de presă. Altă informație eronată: nu s-au folosit două dricuri, s-au folosit 14 mașini. Honorius mi-a transmis că «din momentul acesta, te rog frumos, oricine te contactează, te rog să îi rogi să citească acel comunicat de presă pe care eu l-am transmis. Să încheiem tot ceea ce se speculează. Pentru că memoria tatălui meu trebuie onorată și respectată»”, a concluzionat Gabriela Lucuțar.

