Cu puțin timp înainte de a se stinge fulgerător din viață la vârsta de 60 de ani, Silviu Prigoană a făcut câteva dezvăluiri tulburătoare despre perspectiva sa asupra morții și despre ultimele dorințe. Omul de afaceri spunea deschis că se simțea pregătit pentru final și că își dorea să fie incinerat, nu înmormântat. Prigoană mărturisea că avusese deja o discuție cu fiul său despre acest subiect, oferindu-i detalii precise despre cum și-ar dori să arate ceremonia.

Într-o discuție recentă, Silviu Prigoană l-a surprins pe Bursucu cu sinceritatea sa, mărturisind că deține un loc de veci de peste 30 de ani, dar că nu și-ar dori să fie înhumat.

Bursucu: Sunteți pregătit pentru ceea ce urmează?

Silviu Prigoană: Să mor eu?

Bursucu: Da.

Silviu Prigoană: Dar normal că sunt pregătit. Am și locul pregătit. Sub tata. Noi avem un cavou și tata e la etajul trei. Eu la doi. Și după mine următorii, e treaba lor.

Bursucu: V-ați cumpărat loc de veci?

Silviu Prigoană: Păi da. Până atunci, eu tot vorbesc cu fiul meu. Vreau să mă incinereze, frate. Mi-e frică… Că o să mă usuc acolo în coșciug, o să dea cineva peste 50-100 ani să mă vadă cât sunt de frumos și de uscat. Și o să mă plimbe de moaște, să mă pupe ăștia prin țară.

Bursucu: Adică să plimbe urna.

Silviu Prigoană: Da, așa plimbă urna.

Bursucu: Dacă v-ați luat așa un gând să vă incinerați, v-ați gândit să vă arunce și în mare?

Silviu Prigoană: Nu în mare. Lângă tata, acolo sus. Că mă pune și pe mine în colțul de sus, la supraveghetori.

„Incinerarea e fără popă, fără colivă și fără taxă de clopot. Dacă mă gândesc bine cred că e mai ieftin”

Omul de afaceri își mai exprimase o dată dorința de a fi incinerat, în anul 2016, când spunea că: „M-au pus pe gânduri ultimele evenimente de acest fel și dacă până acum anunțasem doar familia, acum fac anunțul public și spun că eu vreau să fiu incinerat.

De ce aleg asta? Simplu! Nu sunt de acord cu circoteca și nu sunt colivar. E o prostie fără margini ce se întâmplă în România, la înmormântări. Eu sunt adeptul ceremoniilor americane. Mare demnitate a avut Sergiu Nicolaescu. Omul a cerut să fie incinerat și familia i-a respectat decizia. Asta vreau să se întâmple și cu mine. Nu vreau să mă mănânce viermii, vreau să mă ducă la Crematoriul Uman și să mă ardă! De ce să mă țină la gheață sau în coșciug cu aer condiționat? Mersi, nu am nevoie! Incinerarea e fără popă, fără colivă și fără taxă de clopot. Dacă mă gândesc bine cred că e mai ieftin, că parcă incinerarea costă 60 de lei și e procedură subvenționată de stat”.

Ce pensie avea Silviu Prigoană și cât cheltuia în fiecare lună

Silviu Prigoană a dezvăluit că, deși beneficia de o pensie considerabilă, de 12.000 de euro, după 30 de ani de muncă, cheltuielile mari îi afectau constant bugetul. Acesta spunea că, deși a reușit să obțină un anumit confort financiar, mai lucra ocazional pentru a-și acoperi toate necesitățile.

„Iau 12.000 de euro pensia în fiecare lună, dar am și contribuit. La recalculare, mie nici nu mi-au luat, nici nu mi-au dat. M-au lăsat așa. Dar îmi măresc de la 1 ianuarie, s-au lăudat băieții că ne măresc pensiile. Bagă acolo 15%. Nu e rău.

Toc pensia în fiecare lună. Școala copiilor, biletele de avioane, pleacă, vin înapoi. Nu ajung banii! Oricâți bani ai, nu îți ajung. Cheltuiesc pe lună 60.000 de lei (n.r. toată pensia). Nu mai am firme, nu mai am nimic. Eu în momentul în care am fost deputat, legea mi-a spus: ori administrator de companie, ori deputat. Atunci am renunțat la toate firmele. Ce am putut, am vândut pe repede înainte. Acum trăiesc doar din pensie, dar mai facem câte ceva, că viața e tristă”, a mai spus acesta la podcastul găzduit de Bursucu.

„După sănătate, banii sunt cei mai importanți. Eu nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir”

După ce renunțase la afaceri în perioada în care fusese deputat, omul de afaceri recunoștea că prefera să își păstreze un stil de viață echilibrat, fără excese.

„După sănătate, banii sunt cei mai importanți. Banul nu înseamnă nimic pentru mine, dar asigură confort. Eu nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir, nu mă interesează chestia asta. Vreau să am o viață confortabilă, pe care o am. Mi-am asigurat un confort, dar am muncit pe tema asta. Am tras la greu 30 de ani cu un picior de lemn ca să am un confort în momentul de față. Am avut inteligența să contribui foarte mult la bugetul de pensii, ca să am și eu o pensie confortabilă, ca să nu ajung la mâna copiilor”, a mărturisit Silviu Prigoană.

