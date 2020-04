De Iulian Budușan,

Președintele Societății Române de Microbiologie este de părere că au fost de zece ori mai multe cazuri de infectare, însă, chiar și cu 120.000 de cazuri, raportate la populația României, procentul este mic.

“Este adevărat că nu știm cifra reală a numărului de cazuri, pentru că sunt foarte multe persoane care au trecut prin boală fără să fie simptomatice, nu au știut că au boala sau au avut simptome extrem de nespecifice, care nu

le-au făcut să se prezinte la medic.

În Franța sunt 200.000 de cazuri confirmate, iar studiul de seroprevalență mi-a arătat că sunt 6% dintre francezi, adică 3,6 milioane de persoane. Asta înseamnă că între numărul de cazuri diagnosticate și numărul de persoane care au trecut prin boală este o diferență de 18 ori. Și la gripă se întâmplă așa. Nu se întâmplă numai la această boală. Numărul de gripa diagnosticată este mult, mult mai mic decât numărul real de gripă. Este o realitate, nu avem cum să o schimbăm și este bine că este așa”, a declarat Alexandru Rafila, la Digi24.

Acesta crede că au fost probabi de zece ori mai multe cazuri de infectare cu coronavirus în România, față de cele care au fost diagnosticate.

“Nici nu avem mult, avem 12.000 de cazuri diagnosticate și, probabil, că au fost de 10 ori mai multe, dar, raportat la populația României, 120.000 o să vedeți că este un procent extrem de redus. Din cauza asta nu cred că în România am avut o circulație extrem de intensă a virusului, am avut în unele locuri, ca Suceava. Nu poți să compari Suceava nici măcar cu București, pentru că am avut la Suceava 3.000 de cazuri, majoritatea în orașul Suceava – cel puțin 2.000 de cazuri, un oraș cu 120.000 de locuitori. Am avut, la un moment dat, 1.000 în București, unde avem 2 milioane de locuitori. Diferențele sunt foarte, foarte mari. Înseamnă că acolo a circulat foarte mult virusul și acolo trebuie să iau niște măsuri”, a mai declarat Alexandru Rafila.

