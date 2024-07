„S-au întâmplat multe în ultimele zile, în drumul nostru spre vârf, şi n-am avut cum să le pun în cuvinte mai repede. De la 6.650 de metri era şi dificil din cauza frigului extrem. Îmi îngheţau mâinile numai scriind un mesaj scurt. Iar asta ziua, la ora 18. Muntele poate nu este aşa de greu, însă clar nu e cel mai bun sezon din punct de vedere al vremii. A nins toată noaptea şi toată dimineaţa. Am aşteptat până pe la ora 17 să se însenineze măcar un pic, în speranţa că putem avansa. Nu s-a mişcat nimic. În plus, Billy, un expert în avalanşe, îmi spunea că există un risc moderat, dar deloc neglijabil, de avalanşe(…)Mai sunt şi ani din aceştia, cu perturbări. Ştiam că dacă vom reveni în BC va trebui să renunţăm”, a scris Colibăşanu, pe pagina sa de Facebook, relatează News.ro.

„Mergem întruna”

Colibăşanu a anunţat că urmează o cursă contracronometru pentru a ajunge cu bine acasă.

„Am coborât cu bine în tabăra de bază, iar acum suntem într-o cursă contracronometru pentru a prinde avionul spre casă. Încercăm să facem 100 de kilometri în 3 zile, doar că e cu urcat şi cu coborât mult. Ieri am făcut 30 de kilometri în 11 ore. Am coborât 1.300 de metri şi am urcat 600. Mergem întruna, dar mai avem o zi şi jumătate de mers. Revin curând cu toată povestea. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi urmărit îndeaproape expediţia şi pentru toată susţinerea şi gândurile bune”, a mai scris alpinistul timişorean.

Recomandări Culisele retragerii lui Joe Biden din cursa prezidențială. Cine l-a convins și cu ce argumente

Până în prezent, Colibăşanu a urcat pe 10 vârfuri de peste 8.000 de metri, din cele 14 ale planetei.

Alpinistul timişorean Horia Colibăşanu a urcat, anul trecut, pe vârful Broad Peak, de 8.051 de metri, acesta fiind cel de-al zecelea vârf de peste 8.000 de metri pe care l-a atins.

Românul cu cele mai mari performanțe

De-a lungul carierei, Horia Colibăşsanu a participat la 24 de expediţii internaţionale, fiind românul cu cele mai mari performanţe în alpinismul de altitudine. El este în continuare singurul român care a ajuns pe K2 şi Dhaulagiri, doi dintre cei mai periculoşi cinci munţi din lume.

A fost distins cu medalia de aur pentru Merit Sportiv din partea guvernului Navarrei şi cu „Spirit of Mountaineering” (Piolets dOr, 2009) din partea British Alpine Club, cel mai vechi club montan din lume.

În 2017 a primit cea mai importantă distincţie pe care o poate acorda preşedintele României: Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler. De asemenea, este cetăţean de onoare al oraşelor Timişoara şi Slatina.

FOTO: Facebook

Urmărește-ne pe Google News