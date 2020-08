„Puteți să-mi spuneți că sunt naiv, dar m-am gândit că este de necrezut. Am simțit că este un mesaj de la Dumnezeu care spune: ‘Voi fi alături de tine, Voi fi lângă tine, ne vom ridica’.

Am părăsit biserica împreună cu copiii mei, cu 12 minute înainte de explozie. Ne îndreptam către casă când s-a întâmplat. Am ajuns acasă, am lăsat copiii acolo și m-am întors la biserică pentru a verifica ce s-a întâmplat.

Când am ajuns, am fost șocat. Puteți vedea imaginile și clipurile video, biserica fusese distrusă.

M-am îndreptat spre altar. Când am intrat în acesta am fost surprins. Altarul era neatins. Puteți vedea fotografiile și video. Sfântul Potir era intact. Puteți vedea Sfânta Biblie, candela cu ulei care nu s-a mișcat. Puteți vedea moaștele Sfinților, instrumentele. Nici sticla nu a fost spartă.

În vremuri de criză, căutăm semne, o lumină în întuneric. Am simțit că este un semn.

Dar avem nevoie de rugăciuni, nu doar de biserica noastră. Toți cetățenii de aici din Liban, avem nevoie de rugăciuni. Suntem într-o situație gravă. Așa că avem nevoie de rugăciuni.

Vă rugăm, rugați-vă pentru noi”, a declarat, pentru BBC, părintele Youil Nassif.

Un incendiu izbucnit, marţi, într-un depozit în care erau stocate, de şase ani, 2.750 de tone de nitrat de amoniu, în portul din Beirut, a provocat o deflagraţie enormă, care s-a soldat cu mai mult de 150 de morți, peste 6.000 de răniți, zeci de dispăruţi şi sute de oameni rămaşi fără adăpost, potrivit ultimului bilanţ.

