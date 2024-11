Mass-media libaneză a anunțat că forțele speciale ale IDF au efectuat un raid într-o clădire de pe coasta Batroun, la sud de Tripoli, și au luat o persoană, înainte de a părăsi zona cu bărci rapide.

Raidul a avut loc la aproximativ 140 de kilometri (87 de mile) nord de frontiera maritimă a Israelului cu Libanul.

Conform postului saudit Al-Hadath, bărbatul capturat este oficialul Hezbollah Imad Amhaz. Axios a precizat că Amhaz este un membru de rang înalt al forței navale a grupării teroriste.

Ali Hamie, ministrul libanez al lucrărilor publice și transporturilor, a precizat la postul local Al Jadeed News că Amhaz este căpitan de nave civile.

🚨Israeli Navy SEALs captured last night Imad Amhaz – a senior member of Hezbollah's naval force in an operation in Northern Lebanon, an Israeli official tells me. The official said Amhaz was detained in order to interrogate him and learn more about Hezbollah's naval operations