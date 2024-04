Iran International susține că a obținut videoclipuri în care se aud împușcături și sirene, pe fondul unor informații despre lovitură israeliană în Iran și activarea apărării aeriene în Isfahan, centrul țării.

Siavash Mihandoust, un oficial al armatei iraniene la Isfahan, a declarat că „zgomotul exploziei auzit în oraș, vineri dimineață, a fost rezultatul doborârii de către apărarea aeriană a unui obiect suspect”.

„Incidentul nu a lăsat nicio pagubă”, a spus oficialul.

Iran International has obtained videos in which shots and sirens are heard, amid reports of an Israeli strike in Iran and the activation of air defenses in Isfahan.pic.twitter.com/BwVfukeWfP