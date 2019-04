„21 de zile pana la Ziua Nationala. A început numărătoarea inversă şi suntem în toiul pregătirilor: pe 24 aprilie sărbătorim Ziua Naţională a Olandei. Astăzi a plouat, noi am degustat. Şi ni s-a mai şi arătat ceva în cafea”, scrie Ambasada Olandei, făcând referire la o fotografie cu o cafea pe care scrie „this text will self destruct” ( n.r. acest text se va autodistruge).

Ultimul mesaj transmis de Tudorel Toader care a fost ulterior șters a fost publicat sâmbătă: „O simplă precizare! În lipsa urgenței, nu poate fi adoptată o Ordonanță de Urgență! PS: aceasta postare va fi ștearsa după o oră!”.



Foto: Inquam Photos / George Călin

Citește și

Pentru cine lucrează Guvernul: pentru OMV Petrom sau pentru oameni?! Clanul Popescu din Târgoviște: soția cere din partea OMV Petrom, soțul aprobă din partea ANRM

Citește mai multe despre Tudorel Toader pe Libertatea.