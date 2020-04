De Bobi Neacșu,

„Sigur, nu sunt excluse abuzurile din partea angajatorilor, bunăoară se critică des faptul că fermele ar ține mai mult decât este rezonabil cărțile de identitate”, a precizat diplomatul.

Hurezeanu precizează că ele sunt în mod firesc necesare acestora pentru întocmirea formalităților contractuale și pentru înregistrarea în fața autorităților locale, dar trebuie înapoiate imediat ce acestea au fost încheiate.

Am identificat, am intrat în contact direct și am avut discuții ferme cu operatorii economici vizați, imediat ce acest lucru a fost posibil. În toate cazurile, am procedat la verificarea și clarificarea în fapt a aspectelor semnalate, astfel încât să ne putem asigura dacă sunt respectate drepturile firești la condiții de muncă și remunerare decente, așa cum sunt ele conferite prin legislația germană.

Emil Hurezeanu: