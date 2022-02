În interviul cu Antonov, apărut pe pagina de Facebook a ambasadei ruse la Washington, diplomatul a declarat că sancțiunile nu vor rezolva nimic în ceea ce privește Rusia. Este greu de imaginat că vreo persoană de la Washington se bazează că Moscova își va revizui cursul politicii externe sub amenințarea restricțiilor”.

„Nu-mi amintesc vreo zi fără restricții”

„Nu-mi amintesc nicio zi în care țara noastră a trăit fără restricții din partea lumii occidentale. Am învățat să lucrăm în astfel de condiții. Și nu numai să supraviețuim, ci și să ne dezvoltăm statul”, a completat Antonov.

„Nu există nicio îndoială că sancțiunile impuse împotriva noastră vor afecta piețele financiare și energetice globale. Cetățenii obișnuiți, inclusiv cei din SUA, vor simți consecințele creșterii prețurilor”, a mai spus diplomatul.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre criza ucraineană și conflictul Rusia-Ucraina

Foto: Facebook Embassy of Russia in the USA



Citeşte şi:

Volodimir Zelenski: „Dorim pace și calm, dar dacă astăzi suntem liniștiți, mâine vom dispărea”

Oficial american: Sancțiunile anunțate de Biden pentru Rusia sunt „doar o mică parte din durerea pe care o putem provoca”

Ucraina și Rusia se acuză reciproc de bombardamente. Bilanțul victimelor și al pagubelor materiale

GSP.RO Becali dă cărțile pe față despre relația cu Anamaria Prodan și Reghecampf: „Era singura femeie care călca ...

Playtech.ro ȘOC! Cum își UMILEA Vladimir Putin soția. Femeia a răbufnit: „Am realizat că nu exista nicio altă opțiune”

Observatornews.ro Instructor de fitness din Curtea de Argeș, mort în mașina condusă de iubita lui. Șoferiţa ţinea mâna pe geam și braţul i-a fost smuls în impact

HOROSCOP Horoscop 23 februarie 2022. Taurii au parte de o zi pe gustul lor, pentru că îi încurajează să-și arate calitățile fără teamă

Știrileprotv.ro Marea Britanie: Rusia a început deja să invadeze Ucraina

Telekomsport EXCLUSIV | "Joacă pe chef, pe pofte" Gigi Becali, avertizat ca îşi ia mare ţeapă cu un jucator: "Doarme pe teren la fiecare meci"

PUBLICITATE Experții au făcut teste pentru a vedea cum se propagă focul și-au găsit soluții pentru prevenirea incendiilor