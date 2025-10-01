Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce imaginile video cu bărbatul îndreptând arma spre câine au apărut în spațiul public. Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu s-a autosesizat și a demarat verificări pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

În urma investigațiilor, s-a constatat că arma folosită era un pistol de tip airsoft, nesupus autorizării. Bărbatul a efectuat mai multe trageri către un câine aflat liber pe drumul public, deși animalul nu manifesta un comportament agresiv.

Un ofițer specialist, medic veterinar, a examinat câinele și nu a identificat leziuni sau traumatisme la nivelul capului, trunchiului sau membrelor.

Bărbatul a primit două amenzi, în valoare totală de 7.000 de lei. Prima amendă, în valoare de 5.000 de lei, a fost aplicată pentru portul, folosirea și transportul armelor de agrement fără respectarea condițiilor legale. A doua amendă, de 2.000 de lei, a fost dată în baza O.U.G. 55/2002, pentru producerea unei suferințe nejustificate câinelui.

IPJ Constanța a precizat că pistolul de tip airsoft a fost confiscat de la proprietar în vederea indisponibilizării. Această măsură a fost luată pentru a preveni incidente similare în viitor.

