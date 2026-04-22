Pe ce fel de drumuri sunt obligatorii luminile aprinse, în 2026

Conform modificărilor aduse Codului Rutier, șoferii sunt obligați să folosească luminile de întâlnire (faza scurtă) sau luminile pentru circulația diurnă (DRL – Daytime Running Lights) pe toate categoriile de drumuri publice. Această regulă se aplică indiferent dacă circulați pe o autostradă, pe un drum european (E), național (DN), județean sau chiar pe străduțele lăturalnice din interiorul localităților.

Scopul acestei măsuri, implementată după modelul statelor vest-europene, este creșterea vizibilității în trafic și reducerea numărului de accidente, în special în condiții de luminozitate schimbătoare.

Cât este amenda când circuli fără lumini în 2026?

Sancțiunile pentru ignorarea acestei reguli sunt calculate în funcție de punctul de amendă, care a cunoscut ajustări la începutul acestui an. Circulația fără lumini pe timp de zi se încadrează în clasa I de sancțiuni.

Se aplică 2 sau 3 puncte-amendă. Valoarea amenzii: Având în vedere valoarea punctului de amendă în 2026 (corelată cu salariul minim), șoferii riscă o sancțiune cuprinsă între 405 și 607 lei .

Având în vedere valoarea punctului de amendă în 2026 (corelată cu salariul minim), șoferii riscă o sancțiune cuprinsă între . Puncte de penalizare: Pe lângă componenta financiară, șoferului i se aplică și 2 puncte de penalizare în cazierul auto.

Șoferii pot beneficia în continuare de facilitatea plății a jumătate din minimul amenzii (aproximativ 202,5 lei) dacă achită suma în termen de cel mult 15 zile de la data primirii procesului-verbal. Recomandările experților pentru a evita sancțiunile Deși multe autoturisme moderne sunt dotate cu funcția „Auto” pentru faruri, experții auto avertizează că senzorii de lumină pot da erori în zilele cu ceață slabă sau ploaie ușoară, neactivând faza scurtă. Verificarea manuală: Obișnuiți-vă să verificați bordul mașinii pentru a confirma că martorul de faruri aprinse este activ, chiar și în oraș. Luminile de poziție nu sunt suficiente: Legea specifică clar „luminile de întâlnire” sau cele „diurne”. Simpla aprindere a pozițiilor nu vă scapă de amendă. Atenție la mașinile vechi: Dacă mașina nu este dotată cu lumini de zi automate (DRL), activarea fazei scurte trebuie să devină un reflex imediat după pornirea motorului.

