Pe ce fel de drumuri sunt obligatorii luminile aprinse, în 2026

Conform modificărilor aduse Codului Rutier, șoferii sunt obligați să folosească luminile de întâlnire (faza scurtă) sau luminile pentru circulația diurnă (DRL – Daytime Running Lights) pe toate categoriile de drumuri publice. Această regulă se aplică indiferent dacă circulați pe o autostradă, pe un drum european (E), național (DN), județean sau chiar pe străduțele lăturalnice din interiorul localităților.

Scopul acestei măsuri, implementată după modelul statelor vest-europene, este creșterea vizibilității în trafic și reducerea numărului de accidente, în special în condiții de luminozitate schimbătoare.

Cât este amenda când circuli fără lumini în 2026?

Sancțiunile pentru ignorarea acestei reguli sunt calculate în funcție de punctul de amendă, care a cunoscut ajustări la începutul acestui an. Circulația fără lumini pe timp de zi se încadrează în clasa I de sancțiuni.

  • Puncte-amendă: Se aplică 2 sau 3 puncte-amendă.
  • Valoarea amenzii: Având în vedere valoarea punctului de amendă în 2026 (corelată cu salariul minim), șoferii riscă o sancțiune cuprinsă între 405 și 607 lei.
  • Puncte de penalizare: Pe lângă componenta financiară, șoferului i se aplică și 2 puncte de penalizare în cazierul auto.

Șoferii pot beneficia în continuare de facilitatea plății a jumătate din minimul amenzii (aproximativ 202,5 lei) dacă achită suma în termen de cel mult 15 zile de la data primirii procesului-verbal.

Recomandările experților pentru a evita sancțiunile

Deși multe autoturisme moderne sunt dotate cu funcția „Auto” pentru faruri, experții auto avertizează că senzorii de lumină pot da erori în zilele cu ceață slabă sau ploaie ușoară, neactivând faza scurtă.

  1. Verificarea manuală: Obișnuiți-vă să verificați bordul mașinii pentru a confirma că martorul de faruri aprinse este activ, chiar și în oraș.
  2. Luminile de poziție nu sunt suficiente: Legea specifică clar „luminile de întâlnire” sau cele „diurne”. Simpla aprindere a pozițiilor nu vă scapă de amendă.
  3. Atenție la mașinile vechi: Dacă mașina nu este dotată cu lumini de zi automate (DRL), activarea fazei scurte trebuie să devină un reflex imediat după pornirea motorului.
Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Percheziții DNA de amploare în zeci de locații din România și Franța privind achiziții publice din Bistrița-Năsăud și Sălaj
Vreme rece, brumă și chiar ninsori. ANM a publicat harta zonelor aflate sub cod portocaliu
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Mircea Solcanu are o tumoră și riscă să moară în orice moment: „Am și o semi-pareză”. Ce a pățit când a călătorit cu avionul la Londra
Cât a costat operația lui Nicu Grigore, după accidentarea de la „Survivor România” 2026. Cine a plătit suma uriașă
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
O fabrică din Bistriţa-Năsăud dă afară 500 de angajaţi. Lovitură grea pentru economia locală
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte.&quot; Roma a reacționat imediat
Violonistul și dirijorul Serghei Stadler s-a stins din viață la bordul unui avion care a aterizat de urgență în România

Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni: „Îmi asum mandatul de premier, astfel încât criza politică generată de PSD să aibă efecte minime”
Sorin Grindeanu a convocat la ora 14.00 ședința în care se decide ca miniștrii PSD să își dea demisia din Guvernul Bolojan. Cine sunt cei 6 care vor pleca
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
CFR Cluj va juca tot pe Cluj Arena din noul sezon!? Președintele CJ și-a dat acordul
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal