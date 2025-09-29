„România este înspăimântătoare noaptea”

Adonis, un vlogger american din New York, promovează România pe rețelele de socializare. Recent, el a fost surprins de faptul că Bucureștiul este un oraș sigur, chiar dacă are străzi care nu sunt luminate pe parcursul nopții.

„Acesta este un cartier obișnuit din România. Uite cât de întuneric este. Uitați, o să sting lumina ca să înțelegeți cât de întuneric este… Este incredibil că poți merge literalmente pe străzi. Cu toate acestea, este atât de sigur pe străzi”, a spus Adonis, într-un clip video postat pe TikTok.

Influencerul, care poate fi găsit pe rețelele de socializare sub numele de „adoniscrashboom”, consideră că „România este înspăimântătoare noaptea”.

„Sunt străzi fără niciun fel de iluminat. Nu toate străzile sunt așa, dar acesta este Bucureștiul! În alte orașe, sunt cartiere întregi fără iluminat exterior și este înspământător. Dar asta este Europa de Est. E o nebunie!”, a mai adăugat el, în timp ce fuge de pe strada întunecată.

Românii dau vina pe mitul lui Dracula

Românii au încercat să-i explice în comentarii de ce sunt străzi în București care nu sunt luminate noaptea.

„Blocurile sunt atât de apropiate unele de altele încât instalarea de felinare ar deranja locuitorii. Avem iluminat pe străzile principale, iar noaptea oamenii dorm oricum”, îi spune o persoană.

„De ce ți-e frică? Eu merg pe jos la orice oră din noapte când vin de la serviciu, fără să-mi fac griji că aș putea fi jefuit pe stradă!”, a mai scris o persoană, în timp ce alta e de părere că ești „în siguranță până când un câine vagabond sare la tine din tufișuri”.

Au fost și persoane care au făcut glume pe seama faptului că străzile nu sunt suficient de iluminate. „Suntem nepoții lui Dracula, nu ne place lumina”.

