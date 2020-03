De Livia Lixandru,

„Am fost puțin șocată când am realizat că există un milion de oameni cărora le pasă de părerea mea, iar apoi am avut o criză de fericire când s-au schimbat numerele pe ecranul telefonului din 999K în 1M. Am simțit că am atins un milestone la care lucram de ani de zile, a fost ca un fel de reward pentru toată munca depusă de-a lungul timpului.

Îmi doream mult să ajung aici și aveam încredere în mine că, la un moment dat, voi reuși. Nu m-am așteptat, dar mi-am dorit și cred că, subtil, am atras asta în viața mea.

Mi-am făcut cont pe Instagram în 2013, pe atunci nu aveam încă în plan să devin creator de content, voiam doar să fiu și eu ca ceilalți copii. În schimb, pe YouTube, îmi doream să ajut oamenii prin vlogurile mele să își schimbe starea în bine, exact așa cum mă ajutau și pe mine vlogurile idolilor mei de atunci”, a spus MIMI pentru VIVA!

Atunci când a fost întrebată cum se vede peste zece ani, Mimi a mărturisit că are deja totul planificat.

„Da, mi-am planificat viața în următorii 10 ani. La 25 de ani o să lucrez ca regizor în studiourile Universal și o să fiu cerută în căsătorie”, a mai adăugat tânăra pentru sursa citată.

Mimi a susţinut cauza Salvaţi Copiii România

Datorită ascensiuni rapide în industrie, tânăra vloggeriţă, a fost premiată cu Social Media Star la Gala Unica şi lucrează cu cele mai importante branduri. Mimi este singurul vlogger român care a avut un pannel la o conferinţă internaţională a vloggerilor, VidCon.

În 2019, Mimi a fost primul vlogger din FM-ul românesc şi, de asemenea, a susţinut cauza Salvaţi Copiii România pentru proiectul #FaraFricaPeNet, un proiect care vorbeşte despre cyberbulling şi pericolele de pe internet. Tot ea a fost şi în primul sezon al emisunii “Viaţa Bate Vlogul”, de pe ProTV Plus.

