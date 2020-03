De Justin Gafiuc,

Izolarea oamenilor la domiciliu a adus masiv publicul către mediul online, în căutare de știri și analize documentate.

Planeta întoarsă pe dos de coronavirus a impus noi reguli de funcționare și presei de pretutindeni. Redacțiile s-au golit, iar majoritatea jurnaliștilor lucrează de acasă, ceea ce presupune un alt stil de lucru, o altă organizare și un model diferit de interacțiune cu colectivul.

“Interacțiunea trebuie păstrată!”

Într-un recent material apărut în New York Times, publicația americană face o trecere în revistă a felului în care s-a schimbat deja viața media în doar câteva săptămâni. “Jurnaliștii se reunesc pentru videoconferințe pe platforme precum Google Hangouts, Zoom, UberConference, BlueJeans sau Nexi”, notează NYT, care-l citează și pe Noah Shachtman, redactorul-șef al The Daily Beast, un portal de știri și opinii axat pe politică și entertainment: “Toată lumea ar trebui să apară pe Zoom cel puțin o dată pe zi pentru a-i vedea pe ceilalți membri ai echipei, pentru a zâmbi unul la celălalt și pentru a păstra interacțiunea care ne va face să ne simțim conectați. Este esențial pentru a evita izolarea și a păstra motivația”.

Recomandări Costache îl contrazice pe Arafat: ”Nu văd de ce am înghesui românii în nişte stadioane sau mall-uri, pe nişte brancarde”. Între timp, se pregătește și Cluj Arena

Principalul efect resimțit în presă este creșterea semnificativă a traficului online, tendință dictată de faptul că oamenii stau aproape non-stop în case pentru a se feri de pericolul COVID-19 și caută să fie conectați la evenimentele din jur prin intermediul internetului.

Cel mai accesat link din istoria Washington Post

“Numărul de minute petrecute de cititori pe site-urile de știri a crescut cu 46 la sută față de perioada similară a anului trecut, iar vizitele au crescut cu 57 la sută, potrivit unui studiu realizat de compania comScore”, arată NYT, care subliniază că printre marii câștigători ai momentului se numără publicații precum The Atlantic, Business Insider, New York Times, Los Angeles Times, The Wall Street Journal și Wired.

“Toate și-au dublat traficul și au oferit gratuit pentru public articolele legate de coronavirus”, concluzionează publicația de peste Ocean.

Recomandări Suceava din Vest. Un medic de la UPU Arad a primit rezultatul testului COVID-19 abia după ce și-a postat disperarea pe Facebook

Mai mult, Washington Post a obținut cel mai accesat link din istoria online a publicației cu o poveste grafică despre felul în care s-a răspândit COVID-19 și cum se aplatizează curba pandemiei! Este un text însoțit de o animație spectaculoasă, care reliefează viteza și forța de răspândire a virusului în patru scenarii simulate de interacțiune socială, de la viața normală până la izolare pe scară largă.

Plus 80% pentru Huffington Post!

NYT mai prezintă și alte cazuri despre detenta formidabilă a media online: audiența web a USA Today a crescut cu 30%, platforma vox.com a înregistrat în primele două săptămâni din martie un plus de 60% în materie de număr de cititori, site-urile aflate sub umbrela companiei Hearst, precum ESPN sau Cosmopolitan, au atras cu 33% mai mult public, iar vizitatorii unici ai Vanity Fair au crescut și ei cu 44%, Huffington Post și Yahoo News au săltat cu 80% în numai câteva zile.

Recomandări Cât de departe ieşim din casă, ca să nu primim amendă? Poliţia răspunde la 10 întrebări

Totodată, s-au adunat cu 57,5% mai multe abonamente noi pe site-urile de știri din SUA, printre beneficiarii de top numărându-se The Journal și Bloomberg.

“Oamenii sunt foarte dornici să descopere fapte, informații relevante și analize. Brusc, faptele sunt cele care contează cu adevărat enorm”, remarca redactorul-șef de la Bloomberg News, John Micklethwait.

Cine pierde pe frontul media

NYT constată că există însă și pierzători în media acestor zile agitate: “Unele companii au fost nevoite să anuleze sau să amâne evenimente care le puteau aduce venituri consistente. Multe acțiuni planificate s-au mutat în online. Lanțuri hoteliere și companii aeriene și-au redus drastic bugetele de publicitate sau au renunțat pur și simplu la campanii de promovare. Perspectivele cele mai întunecate sunt pentru portalurile locale, care se bazează mult în materie de publicitate pe companii regionale, afectate acum sever de criza globală”.

“Piața publicitară se simte asemănător cu cea întâlnită după tragedia atentatelor din 11 septembrie”, puncta Jim Spanfaller, director executiv la G/O Media, o companie cu multiple portaluri dedicate categoriei de vârstă 18-44 ani.

Miza, pe podcasturi

Numeroase publicații au găsit soluția de a se apropia de public prin podcasturi, indică analiza NYT. Bunăoară, producția în materie a revistei online Slate, axată pe actualitatea politică și culturală din SUA, a înregistrat peste patru milioane de descărcări. Iar podcasturile Vox Media au avut cifre cu 50% mai bune decât de obicei. The Atlantic a lansat chiar o nouă emisiune, “Distanța socială”, în care invitat e James Hamblin, scriitor și medic. “Ne-am trezit brusc într-o lume a experimentelor”, remarca Adrienne LaFrance, editor la The Atlantic.

Și televiziunile au “rupt” cu știrile despre COVID-19

La televiziunea ABC, show-urile “The Bachelor” și “American Idol” au trecut în plan secundar după declanșarea crizei coronavirusului. Cel mai vizionat program a devenit “World News Tonight”, cu 10,8 milioane de telespectatori, 21 de procente peste media anuală de audiență. Programele americane de știri au ajuns aproape la același nivel de consum cu cele înregistrate la atacurile teroriste din 21 septembrie 2001. De asemenea, în primele două săptămâni din martie, CNN.com a înregistrat cele mai bune șase zile de trafic din top 7 all-time, cu 50 de milioane de vizitatori unici de-a lungul perioadei respective. Iar Foxnews a contabilizat o audiență medie de 2 milioane de telespectatori pe zi începând cu luna februarie, un plus de 31 de procente față de cifrele din 2019.

GSP.RO Ce alimente ar fi bine să fie evitate, în opinia epidemiologului Molnar Geza: „Mergem la cumpărături și pipăim”

HOROSCOP Horoscop 27 martie 2020. Vărsătorii au nevoie de pace