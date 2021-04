„Perioada de incubație a virusului este de două săptămâni, ceea ce înseamnă că dacă timp de maximum două săptămâni nu se transmite virusul el se poate stopa. Două săptămâni de carantină ar face minuni”, a spus Andreea Moldovan, miercuri, la DigiFM.

Secretarul de stat din Ministerul Sănătății a arătat că actualele măsuri își fac efectul, iar rata de incidență a scăzut în mai multe localități.

„Carantina sperie ca termen, însă dacă am fi fiecare dintre noi conștienți să evităm acele aglomerații care ne expun clar la un risc, în primul rând pe noi și în al doilea rând pe cei din jurul nostru, lucrurile ar putea fi mult mai ușor manageriate. Am spus și repet, cred că depinde de fiecare dintre noi ca după un an de pandemie să știm ce este bine de făcut și ce nu”, a mai adăugat Moldovan.

Ea a arătat că o carantină la nivel național ar fi dificil de acceptat psihologic de către populație și ar avea și un impact asupra mai multor sectoare din economie.

„Este o decizie dificilă și care ar fi cu siguranță greu acceptată, în primul rând de către populație, pentru că ne e teamă de constrângeri și de limitări și înțeleg asta. În al doilea rând, într-adevăr sunt sectoare care trebuie să funcționeze mai departe. Repet, cred că depinde de fiecare dintre noi, nu trebuie ca niște lucruri să fie impuse, suntem deja la un an de pandemie, nu mai este ceva nou și necunoscut cum era acum un an”, a conchis secretarul de stat în Ministerul Sănătății.

Un lockdown la nivel național a fost respins în repetate rânduri de autorități care au insistat că măsurile locale sunt cele mai bune pentru această etapă a pandemiei. Timișoara a fost singurul mare oraș care a intrat în carantină în valul al treilea al pandemiei, în rest fiind adoptate măsuri precum carantina de noapte de la ora 20 sau închiderea mai devreme a magazinelor.







