Nuclearelectrica angajează 36 de ingineri la CNE Cernavodă

Societatea Naţională Nuclearelectrica a anunțat deschiderea unui proces de recrutare pentru ocuparea a 36 de posturi de inginer vacante la CNE Cernavodă. Cele mai multe poziții disponibile sunt în cadrul Departamentelor Sisteme de Proces, Proiectare și Suport Tehnic, dar și la Departamentul Dezvoltare-Investiții, potrivit unui anunț citat de agenția de știri News.ro.

Dosarele de candidatură au putut fi depuse până pe 7 septembrie 2026, iar procesul de selecție urmează să continue cu o probă scrisă eliminatorie, programată pentru 14 septembrie. Interviurile profesionale vor începe din 16 septembrie 2026.

Ce condiții trebuie să îndeplinească angajații

Nuclearelectrica a stabilit criterii clare pentru candidați în funcție de poziția vizată. De exemplu, pentru postul de inginer operare CNE principal, este necesară o experiență de minimum opt ani pe o poziție similară, în timp ce pentru pozițiile de inginer în pregătire nu este cerută experiență anterioară.

În cazul altor poziții, cerințele includ:

  • Minimum doi ani experiență pentru inginer în pregătire;
  • Minimum patru ani experiență în centrale nuclearoelectrice pentru inginer operare CNE în pregătire;
  • Minimum opt ani experiență pentru inginer operare CNE.

Care sunt posturile disponibile la CNE Cernavodă

Cele 36 de locuri de muncă sunt distribuite în mai multe departamente, după cum urmează:

  • Departamentul Sisteme de Proces: 10 posturi;
  • Departamentul Proiectare și Suport Tehnic: 5 posturi;
  • Departamentul Dezvoltare-Investiții: 5 posturi;
  • Grup Retehnologizare MID-SMC: 3 posturi;
  • Departamentul Inginerie de Componente: 3 posturi;
  • Departamentul Securitate Nucleară, Autorizări și Îmbunătățire Performanțe: 3 posturi;
  • Departamentul Întreținere și Reparații: 2 posturi;
  • Secția Exploatare și Întreținere Auxiliare: 2 posturi;
  • Departamentul Pregătire și Autorizare Personal: 2 posturi;
  • Serviciul Protecție Fizică și Informații Clasificate: 2 posturi;
  • Departamentul Instalație Detritiere: 1 post.

Care este procedura de selecție

Conform anunțului oficial, publicat pe site-ul companiei, concursul de angajare include o probă scrisă eliminatorie și un interviu profesional.

Referitor la proba scrisă, aceasta va avea loc pe 14 septembrie 2026, iar programul exact urmează să fie anunțat. În ceea ce privește interviul profesional, acesta va fi înregistrat și se va desfășura începând cu data de 16 septembrie 2026. Doar candidații care obțin un punctaj de cel puțin 70% la această probă vor fi declarați admiși, în limita locurilor disponibile. Rezultatele finale vor fi comunicate prin e-mail, conform procedurii.

Unde și cum se depun dosarele

Dosarele de candidatură au putut fi depuse personal la sediul Sucursalei CNE Cernavodă, situat pe strada Medgidiei, nr. 2, orașul Cernavodă. De asemenea, au fost acceptate și aplicațiile trimise prin poștă sau e-mail, cu condiția ca documentele să fie în format PDF.

Compania subliniază că numărul de posturi scoase la concurs poate fi suplimentat ulterior, în cazul în care se vacantează alte poziții similare în cadrul departamentelor.

CNE Cernavodă este un pilon strategic pentru energia României

Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă joacă un rol esențial în asigurarea energiei electrice în România, contribuind cu aproximativ 20% din producția totală națională. Cu toate acestea, pe 13 august 2026, centrala a fost oprită temporar din cauza nivelului extrem de scăzut al apelor Dunării, care a atins un minim istoric.

De asemenea, compania traversează o perioadă de tranziție la nivelul conducerii. Cosmin Ghiță, fostul Director General al Nuclearelectrica, a anunțat recent că renunță la mandatul său. Până la numirea unui nou director permanent, Mihai Laurențiu Gioară va ocupa funcția de director general provizoriu pentru o perioadă de maximum cinci luni, cu posibilitatea unei prelungiri de două luni, dacă situația o va impune.

În primele șase luni ale anului 2026, Nuclearelectrica a înregistrat un profit net de 1,18 miliarde de lei, în creștere cu 36,6% față de aceeași perioadă din 2025, conform datelor citate de News.ro. Această creștere a fost susținută de o majorare de 2% a veniturilor din exploatare, datorată în principal creșterii veniturilor din vânzarea energiei electrice.

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