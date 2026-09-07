Val de aer tropical în România, apoi răcire cu ploi și vijelii. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-20 septembrie 2026

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, în Banat

Media valorilor termice diurne va fi în creștere la începutul primei săptămâni de referință, de la 28…29 de grade până spre 33…34 de grade, astfel că vremea va deveni călduroasă, pe alocuri caniculară în zilele de 9 și 10 septembrie. Apoi, temperaturile maxime vor scădea în perioada 11-15 septembrie spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 24…26 de grade, ca ulterior pâna la sfârșitul perioadei (19-20 septembrie) să mai crească ușor la medii de 27…28 de grade. Ușoare oscilații termice vor fi și la valorile nocturne, astfel media acestora va crește de la 10…12 grade în primele nopți, la 15…16 grade în nopțile din 10 și 11 septembrie, după care se vor situa în general între 12 și 14 grade.

În intervalul 11-12 septembrie vor fi averse pe arii relativ extinse, izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 13-20 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, în Crișana

Vremea va deveni călduroasă până la jumătatea primei săptămâni, cu medii ale temperaturilor maxime ce vor fi cuprinse în general între 30 și 33 de grade, chiar izolat caniculară la câmpie în ziua de 9 septembrie, apoi valorile termice diurne vor scădea semnificativ și se vor situa, în perioada 11-15 septembrie, la valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 23…25 de grade. Ulterior, până la sfârșitul perioadei (19-20 septembrie) media acestora va tinde să mai crească ușor până spre valori în jurul a 26 de grade.

Media temperaturilor minime va crește de la 9…10 grade în primele două nopți, spre 14…15 grade în nopțile din 10 și 11 septembrie, după care se vor situa între 12 și 14 grade. În intervalul 11-12 septembrie vor fi averse pe arii relativ extinse, izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 13-20 septembrie.

Imagine generată cu AI

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, în Transilvania

Media valorilor termice diurne va fi în creștere la începutul primei săptămâni de referință, de la 24…26 de grade până în jurul a 30 de grade – în zilele de 9 și 10 septembrie, când în vestul și nord-vestul regiunii vremea va fi călduroasă, apoi temperaturile maxime vor scădea semnificativ în perioada 11-15 septembrie spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 22…24 de grade.

Ulterior până la sfârșitul perioadei (19-20 septembrie) acestea vor mai crește ușor spre o medie de 25…26 de grade. Ușoare oscilații termice vor fi și la valorile nocturne, astfel media acestora va crește de la 7…8 grade în primele nopți, la 13…14 grade în nopțile din 11 și 12 septembrie, după care se vor situa între 10 și 12 grade. În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 14-20 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, în Maramureș

Până la jumătatea primei săptămâni vremea se va încălzi treptat, astfel media temperaturilor maxime va crește de la 24…25 de grade în data de 7 septembrie, până spre 30 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie, când local vremea va deveni călduroasă. Apoi, în perioada 11-15 septembrie, valorile termice diurne vor scădea semnificativ și se vor situa la valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 22…24 de grade, dar ulterior vor mai crește ușor spre 25…26 de grade.

Media temperaturilor minime va crește de la 8…9 grade în primele două nopți, spre 13…14 grade în nopțile din perioada 10-12 septembrie, după care se vor situa în general la 11…12 grade. În intervalul 11-12 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 13-20 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, în Moldova

Temperaturile maxime vor crește de la medii de 24…26 de grade, la valori în jurul a 28 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie, când vremea va deveni caldă, apoi se va răci, astfel că media valorilor termice diurne va ajunge la 22…23 de grade în 12-13 septembrie.

Ulterior, în cea de-a doua săptămână de referință regimul termic va fi în general constant și apropiat de cel normal, cu medii ale temperaturilor maxime cuprinse între 24 și 26 de grade. De asemenea, media valorilor termice nocturne nu va avea variații semnificative și se va situa între 11 și 13 grade, exceptând nopțile din perioada 10-12 septembrie, când va fi ușor mai ridicată în jurul a 14 grade. În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar pe spații restrânse ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 14-20 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, în Dobrogea

Regimul termic, atât cel diurn, cât și cel nocturn nu va avea variații semnificative în cele două săptămâni de prognoză, astfel media temperaturilor maxime va fi de 25…26 de grade pe litoral și de 27…28 de grade în zona continentală a regiunii, în timp ce valorile nocturne vor oscila în marea lor majoritate la medii de 15…17 grade, izolat mai ridicate în anumite nopți, spre 18…20 de grade în zona costieră.

Probabilitatea pentru averse locale va fi mai mare în zilele de 13 și 14 septembrie, însă izolat ploi slabe trecătoare pot fi posibile și după data de 15 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, în Muntenia

Media valorilor termice diurne va fi în creștere la începutul primei săptămâni de referință, de la 27 de grade, până în jurul a 31 de grade în perioada 9-11 septembrie, când local vremea va fi călduroasă, apoi temperaturile maxime vor scădea în perioada 12-16 septembrie spre valori apropiate de cele normale, respectiv medii de 25…26 de grade. Ulterior, până la sfârșitul perioadei (19-20 septembrie) acestea vor mai crește ușor spre o medie de 27…28 de grade.

Ușoare oscilații termice vor fi și la valorile nocturne, astfel media acestora va crește de la 7…8 grade în primele nopți, la 13…14 grade în nopțile din 11 și 12 septembrie, după care se vor situa între 10 și 12 grade. În intervalul 12-14 septembrie, local vor fi averse, izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar ploi slabe trecătoare vor fi posibile și după data de 15 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, în Oltenia

Temperaturile maxime vor crește de la medii de 28 de grade în prima zi (7 septembrie), la valori de 30…32 de grade în perioada 8-12 septembrie, când vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a regiunii, apoi în intervalul 12-15 septembrie se va răci, astfel media valorilor termice diurne va ajunge la valori normale, de 25…26 de grade. Ulterior, spre finalul intervalului de referință temperaturile maxime vor avea o tendință de creștere ușoară spre medii de 27…28 de grade, potrivit ANM.

Media temperaturilor minime va crește de la 12…13 grade în primele două nopți, spre 15…16 grade în nopțile din 11 și 12 septembrie, după care se vor situa în general la 13…14 grade. În intervalul 12-14 septembrie, local vor fi averse, izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar pe spații restrânse ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 15-20 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 7-20 septembrie 2026, la munte

Temperaturile maxime vor crește de la medii de 16…18 grade în primele două zile, la valori în jurul a 20 de grade în zilele de 9 și 10 septembrie, când vremea va deveni caldă, apoi se va răci astfel media valorilor termice diurne va ajunge la 12…14 grade în perioada 12-16 septembrie. Ulterior, temperaturile maxime vor avea o tendință de creștere ușoară spre medii de 15…16 grade. Media temperaturilor minime va crește de la 5…7 grade în primele două nopți, spre 10…11 grade în nopțile din perioada 9-11 septembrie, după care se vor situa în jurul a 7…8 grade.

În intervalul 12-13 septembrie vor fi averse pe arii mai extinse și izolat moderate cantitativ (10…15 l/mp), dar temporar ploi în general slabe cantitativ vor fi și în perioada 14-20 septembrie.

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