Greșeala de la prima oră: de ce cafeaua de dimineață anulează efectul Vitaminei D

Mulți români au un ritual zilnic: își iau pastilele, suplimentele alimentare și vitaminele dimineața, imediat după trezire, alături de o gură de apă sau de cafeaua obișnuită. Prezentă la cel de-al XIX-lea Congres al Asociației de Endocrinologie Clinică din România, conf. dr. Adina Ghemigian, medic primar endocrinolog la Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, a avertizat asupra obișnuințelor românilor de-a lua Vitamina D oricând și oricum.

Fiind o vitamină liposolubilă, Vitamina D are nevoie neapărat de prezența grăsimilor vegetale sau animale în stomac pentru a putea fi dizolvată și absorbită prin peretele intestinal. Fără o masă consistentă, organismul o elimină fără să o proceseze.„Vitamina D este o vitamină liposolubilă. Aceasta înseamnă că ea se absoarbe cu ajutorul grăsimilor și recomandarea este ca vitamina D să se ia la masă. Noi întotdeauna recomandăm pacienților să se ia la masa principală a zilei, indiferent de ore. Deci, nu dimineața împreună cu cafeaua, atunci când pacientul nu mănâncă nimic. Nici seara la culcare că a uitat s-o ia în timpul zilei, nu! La masa principală”, atenționează conf. dr. Adina Ghemigian.

Administrată la masa de prânz este ideal, fiindcă există alimente ce conțin grăsimi și astfel se va abosrbi, iar efectul ei va fi maxim.

Deficit masiv de Vitamina D într-o țară cu soare

Deși România beneficiază de toate cele patru anotimpuri și de veri însorite, majoritatea populației suferă de un deficit cronic de Vitamina D. Cauza principală este schimbarea dramatică a stilului de viață modern: munca de la birou sau de acasă, precum și lipsa de mișcare în aer liber, potrivit medicilor endocrinologi.

„Noi suntem, prin definiție, cu deficit de vitamina D, pentru că locuim într-o zonă cu climă temperată. Mai mult, în ultima vreme a intervenit o expunere din ce în ce mai redusă la soare. Copiii nu mai bat străzile, nu se mai joacă  șotron, fotbal în aer liber… Stau cu ochii în calculatoare. Programul de muncă al adulților nu le mai permite statul la soare. Mulți lucrează de dimineața până seara ori lucrează de acasă, iar asta înseamnă să nu te expui la soare”, arată medicul de la Institutul Parhon.

Consecințele? Lipsa Vitaminei D nu afectează doar oasele. Când nivelul de Vitamina D scade în organism, riscurile pentru sănătate se multiplică rapid. Studii medicale internaționale arată că un nivel deficitar de Vitamina D din sânge crește riscul de hipertensiune arterială și de diabet zaharat, deoarece această vitamină ajută la reglarea tensiunii și la secretarea corectă a insulinei.

În plus, lipsa ei slăbește capacitatea corpului de a lupta cu infecțiile respiratorii grave și este direct asociată cu un risc sporit de dezvoltare a cancerului de colon și pulmonar.

Reacția pe tiroidă: cum oprește Vitamina D atacul imunitar în boala Hashimoto

Una dintre cele mai importante cercetări desfășurate la Institutul „C.I. Parhon” vizează pacienții cu tiroidită cronică autoimună, numită și Hashimoto. Atunci când sistemul imunitar atacă din greșeală tiroida, nivelul anticorpilor (anti-TPO) crește necontrolat.

Echipa medicală de la București a demonstrat că aducerea Vitaminei D la un nivel optim în sânge scade agresivitatea anticorpilor care distrug țesutul tiroidian, ajutând la stabilizarea bolii autoimune.

„Bolile autoimune se corelează cu deficitul de vitamina D. O lucrare de doctorat a fostei mele rezidente, doctorița Petrova, a arătat că corectarea deficitului de vitamină D la pacienții cu tiroidită cronic-autoimună duce la reducerea titlului de anticorpi antitiroidieni”, dezvăluie conf. dr. Adina Ghemigian.

O meta-analiză internațională confirmă: la pacienții cu Hashimoto, aducerea Vitaminei D la un nivel optim scade agresivitatea anticorpilor care distrug tiroida.

Pericolul invizibil: unde ajunge calciul din organism după 50 de ani?

Vitamina D are rolul de a absorbi calciul din alimente și de a-l introduce în circulația sanguină. Însă, odată cu înaintarea în vârstă, apare o problemă de gestionare: dacă calciul nu ajunge în scheletul osos, el începe să se depună pe pereții arterelor.

Fără „ghidajul” oferit de Vitamina K2, calciul din sânge poate duce la rigidizarea vaselor de sânge, la apariția plăcilor de aterom și la creșterea riscului de atac de cord sau accident vascular cerebral (AVC). În timp ce Vitamina K1, găsită în legume verzi, ajută doar la închegarea sângelui, Vitamina K2 (în special forma MK-7) ia calciul din sânge, îl bagă fix în oase și curăță arterele.

„Vitamina D favorizează absorbția calciului alimentar… Persoanele cu vârste peste 50, 55, 60 de ani au adesea calcificări vasculare”, a spus endocrinologul care a explicat asocierea de vitamina D cu vitamina K2, tocmai pentru ca să nu se mai depună pe vase calciul.

Pastila de colesterol care blochează absorbția Vitaminei K

Un avertisment lansat de medicul endocrinolog îi privește pe pacienții care urmează tratamente cronice pentru hipercolesterolemie cu substanțe pe bază de ezetimib (administrate simplu sau în combinație cu statine).

Ezetimibul acționează prin blocarea unei proteine de transport din intestin (NPC1L1) pentru a opri absorbția colesterolului nociv. Cu toate acestea, aceeași proteină este responsabilă și de absorbția Vitaminei K în organism.

„La ora actuală sunt pacienții care pentru hipercolesterolemie iau ezetimib. Acesta este un compus care scade absorbția colesterolului. Acest ezetimib inhibă proteina care absoarbe colesterolul; e aceeași proteină care absoarbe și vitamina K! E aceeași. Deci, pacienții care sunt în tratament cronic cu astfel de hipocolesterolemiante pot să facă deficit de vitamina K”, arată conf. dr. Adina Ghemigian.

Secretele Vitaminei D: cum o luăm corect și de ce o pastilă banală pentru colesterol ne poate rigidiza arterele
Conf.dr. Adina Ghemigian, medic endocrinolog. Foto: Alexandra Mănăilă/Libertatea

Fără o cantitate suficientă de Vitamina K, calciul circulant nu se mai fixează în oase, crescând riscul ca vasele de sânge să se calcifice accelerat, ceea ce rigidizează arterele și poate duce la complicații cardiovasculare severe.

Trucul din bucătăria tradițională: Unde găsim Vitamina K2 naturală

Pe lângă suplimentele alimentare de Vitamina K2 (sub forma MK-7) ce se găsesc în farmacii, medicul recomandă o sursă alimentară ieftină și la îndemâna oricărui român: murăturile fermentate în saramură. Procesul natural de fermentație lactică generează cantități optime de Vitamina K2, fiind o opțiune excelentă și accesibilă pentru dieta zilnică.

Ce trebuie să faci de mâine?

  • Fă-ți analiza: Verifică nivelul de 25-OH-Vitamina D din sânge. La Institutul „C.I. Parhon” există un program de testare gratuită pentru pacienții spitalizați.
  • Schimbă ora: Schimbă momentul în care iei picăturile sau pastilele de Vitamina D, ia-le doar la cea mai consistentă masă a zilei (de regulă, la prânz).
  • Mănâncă deștept: Dacă ai peste 50 de ani sau iei tratamente de colesterol pe bază de ezetimib, discută cu medicul tău despre asocierea Vitaminei D cu Vitamina K2 sau despre introducerea alimentelor fermentate în dietă.
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