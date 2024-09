333 de angajați ai Societății Române de Radiodifuziune (SRR) au semnat, până pe 19 septembrie, pentru declanșarea unei greve generale. Instituția are, în total, circa 1.800 de angajați în toată țara, iar surse din interior spun că majoritatea aderă la acțiunea de protest radicală, și că o parte ar urma să parafeze adeziunea.

„Suntem plătiți la minimul din SRR”

În primul rând al asumării protestului se află capitala Moldovei. După ce angajații Radio Iași au organizat primele proteste spontane, 60% dintre angajați au semnat deja pentru grevă generală. „Suntem cel mai ascultat radio regional și cu angajați plătiți la minimul în plată din SRR!”, spun sindicaliștii din capitala Moldovei.

Situația din Societatea Română de Radiodifuziune este în continuare tensionată. În urma unei ședințe care a avut loc la începutul acestei săptămâni, reprezentanții Federației FAIR-MediaSind au stabilit calendarul pentru greva generală, care se anunță iminentă în momentul de față. Conflictul de muncă a fost declanșat, așa cum Libertatea a scris deja, după ce negocieri de luni de zile cu conducerea radioului nu au dus la niciun fel de rezultat: fără creșteri salariale și fără diferitele bonusuri existente în contractul anterior.

Într-un comunicat remis presei pe 16 septembrie, sindicaliștii îi îndeamnă pe colegii lor din toată țara să nu cedeze presiunilor și să semneze pentru greva generală. Vineri, 20 septembrie, este ultima zi de semnături înainte de centralizarea lor. Pe 1 octombrie va avea loc o grevă de avertisment de 2 ore, apoi vor fi organizate „acțiuni greviste în cascadă”. La ele nu vor participa doar angajații Radioului public, ci și din Societatea Română de Televiziune, Opera Națională București sau Agerpress.

27 de revendicări, nicio soluție

„Precizăm că până în prezent au semnat pentru declanșarea grevei peste 300 de spartani – angajați din Societatea Română de Radiodifuziune, atât din București, cât și din studiourile regionale. După peste 3 luni de negocieri intense, oferta administrației Societății Române de Radiodifuziune conduse de președintele-director general Răzvan Ioan Dincă a rămas aceeași: 150 lei brut de la 1 noiembrie 2024, condiționarea ofertei financiare de pierderea unor importante drepturi din fostul CCM cum ar fi primele de fidelitate în caz de pensionare etc., condiționarea acordării drepturilor referitoare la acordarea de tichete de masă, prime de Crăciun, Paște, Ziua Radioului, diverse sporuri, ore suplimentare etc.”, au transmis sindicaliștii.

Aceștia mai spun că, din 27 de revendicări aduse la masă de angajații RRA la concilierea de la ITM, nu a fost soluționată niciuna, iar una dintre frustrările cele mai mari se leagă de salarii. Șefii din radioul public câștigă peste 25.000 de lei lunar, în timp ce angajații de pe funcțiile de execuție, inclusiv jurnaliștii, cu studii superioare, abia ajung la 4.000.

„În aceste condiții este evident că până la semnarea unui nou CCM, acțiunile membrilor afiliați din Radioul Public privind organizarea acțiunilor greviste vor continua, indiferent de intoxicările, diversiunile și presiunile venite din partea unor unelte coordonate de către reprezentanți ai angajatorului sau ale unor cozi de topor sindicale. Dragi colegi, nu vă fie frică, acțiunile greviste sunt legale”, au mai spus sindicaliștii.

La Iași, jurnaliștii protestează la târguri de carte

Sursele Libertatea spune că aceștia și-ar dori ca, până la intrarea în greva generală, să existe peste 500 de semnatari ai procesului de declanșare a acțiunii de protest. Până în momentul de față s-au strâns 333 de semnături, dar aceleași surse spun că există și o reticență din partea angajaților Radio România Actualități, care sunt un grup mare, de a se alătura mișcărilor de protest.

Joi, 18 septembrie, 20 de angajați ai Radio Iași s-au prezentat la deschiderea Târgului de Carte „Gaudeamus” purtând tricouri negre cu mesaje de protest. Ei s-au așezat chiar în spatele managerului Radio Iași, Claudia Crăcăleanu, care vorbea în deschiderea evenimentului, alături de primarul Mihai Chirica.

„Colegii de la Radio Iași au toate motivele să continue acțiunile greviste. Suntem foarte uniți. Vrem un Contract Colectiv echitabil și o schimbare de gândire. De prea mult timp, managementul local ne-a spus că situația noastră se regăsește la fiecare studio teritorial în parte, însă în timpul negocierilor, când am avut acces la o serie de documente, am constatat că foarte mulți colegi au salariul stabilit la minimul în plată. Nu mai vrem să fim mințiți! Nu este vorba doar despre bani aici, pentru că ați observat că încă din momentul în care au fost redactate scrisorile deschise, anul trecut, am arătat că ne respectăm publicul și că ne delimităm de orice obiective de prăbușire a audienței stabilite de management. Suntem cel mai ascultat radio regional și cu angajați plătiți la minimul în plată din SRR”, a declarat Ion Poenaru, președintele filialei din Iași a Sindicatului Mediasind, pentru Libertatea.

Un istoric cu probleme la Radio Iași

Libertatea a relatat despre protestele spontane ale jurnaliștilor ieșeni, pe vremea în care era încă în vigoare contractul colectiv de muncă. Aceștia s-au revoltat de diferențele colosale de salarii între management și angajați, dar și de politica inechitabilă de promovări în interiorul postului local.

Când Libertatea a scris că Doina Baciu, casieră, care era și portăreasă, a ajuns realizator al celei mai importante emisiuni de la Radio Iași, Nicolae Tomescu, redactorul-șef al postului, ne-a explicat că „și Sfântul Petru era pescar, dar asta nu l-a împiedicat să devină apostol”. Totul în contextul în care, în circuitul intern, conducerea Radio Iași a fost singura din țară care și-a propus ținte mai mici de audiență de la un an la altul, ca obiectiv de performanță, și le-a îndeplinit.

Din informațiile cuprinse în contractul colectiv de muncă anterior, consultat și de Libertatea, cât și a celor obținute din interiorul Radioului, jurnaliștii cu studii superioare de la Radio Iași câștigă între 5.500 și 6.000 de lei brut pe lună, adică în jur de 3.500 de lei net fără sporuri. Iar calculele noastre au fost confirmate: surse din Radio ne-au pus la dispoziție un tabel furnizat de Radio România în cadrul negocierilor cu sindicaliștii. Acesta arată că salariul minim pentru funcțiile de director și asimilați a fost de minimum 25.905 lei brut, pentru manager 23.100 de lei, iar pentru redactor-șef 18.150 de lei.

