Ekrem Imamoglu, membru al Partidului Popular Republican (CHP), de orientare seculară, este considerat unul dintre cei mai puternici rivali politici ai președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Procurorii l-au acuzat de corupție și de sprijinirea unui grup terorist, numindu-l „suspect de lider al unei organizații criminale”.

Poliția a reținut 100 de persoane – inclusiv alți politicieni, jurnaliști și oameni de afaceri – în cadrul acestei anchete, iar guvernatorul din Istanbul a impus restricții în oraș pentru patru zile.

Imamoglu a declarat online că „voința poporului nu poate fi redusă la tăcere”.

Protestatarii au ieșit în stradă, în campusurile universitare și chiar în stațiile de metrou, scandând lozinci antiguvernamentale. Este o manifestare a furiei populare cum nu s-a mai văzut de ani buni.

Au fost raportate ciocniri între protestatari și poliție în cel mai mare oraș al Turciei. Imagini difuzate de agenția de presă Reuters arată polițiști folosind spray cu piper pentru a dispersa mulțimea adunată în fața Universității din Istanbul.

Mii de oameni au protestat în frig în fața primăriei orașului, strigând: „Erdogan, dictator!” și „Imamoglu, nu ești singur!”

Guvernul a interzis adunările publice în Istanbul, ca parte a celor patru zile de restricții.

Totuși, sunt așteptate mai multe proteste la nivel național, în condițiile în care liderii opoziției, inclusiv soția lui Imamoglu, îi îndeamnă pe oameni să „își facă vocea auzită”.

Multe străzi din Istanbul au fost închise circulației, iar unele linii de metrou și-au suspendat serviciile.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, filmat în timp ce poliția se afla în fața casei sale, Imamoglu a promis că va „rămâne ferm” pentru poporul Turciei „și pentru toți cei care susțin democrația și justiția în întreaga lume”.

Într-o notă scrisă de mână și postată pe contul său de X după arestare, el a afirmat că poporul Turciei va răspunde „minciunilor, conspirațiilor și capcanelor” îndreptate împotriva sa.

Miercuri, organizația britanică de monitorizare a internetului NetBlocks din Marea Britanie a raportat că Turcia a restricționat sever accesul la rețelele sociale precum X, YouTube, Instagram și TikTok.

⚠️ Confirmed: Live metrics show #Turkey has restricted access to multiple social media platforms including X, YouTube, Instagram and TikTok; the incident comes as Istanbul mayor Ekrem Imamoglu and dozens of others are detained in events described by the opposition as a „coup” pic.twitter.com/5ldegqQCH3

— NetBlocks (@netblocks) March 19, 2025