Din casieră și portăreasă a fost promovată realizatoare a celei mai importante emisiuni de la Radio Iași. Redactorul-șef: „Și Sfântul Petru era pescar, dar a devenit apostol”

Jurnaliștii Radio Iași susțin că n-au avut loc pe frecvențele postului finanțat de la bugetul de stat, fiindcă o fostă casieră a realizat, timp de doi ani, cea mai ascultată emisiune – „Un cântec pentru fiecare”, cu girul actualei conduceri. Aceștia acuză că în timp ce inițiativele lor editoriale erau respinse, Doina Baciu discuta pe post cu nume cunoscute din zona muzicii populare din Moldova, prezenta festivaluri de folclor la Iași și în alte orașe din județele vecine și participa în jurii la concursuri de profil. A fost înlăturată de pe post la mijlocul lunii noiembrie, după ce a scos-o de pe scena unui festival pe cântăreața Irina Loghin, deși aceasta mai avea melodii în program.

Angajații nemulțumiți au vorbit cu șefii lor despre situație și au prezentat situația și sindicatului instituției, fără să fi fost luate însă măsuri.

Conducerea de la București a Radiodifuziunii Române susține că nu mai există nicio problemă, de vreme ce angajata nu mai face emisiuni, ci s-a întors la meseria anterioară de casieră. Iar șefii din Iași au refuzat să discute cu Libertatea. A refuzat orice dialog și Doina Baciu.

Dădea bonuri de masă, făcea și deconturi și era și portar

Doina Baciu este angajată cu state vechi la Radio Iași, potrivit surselor din interiorul instituției. Aceasta a fost angajată casier, așa cum figurează și pe site acum, la secțiunea echipă. În ultimii ani de activitate pe funcția de casier dădea bonurile de masă angajaților, dar a rămas fără „obiectul muncii” în momentul în care Societatea Română de Radiodifuziune a trecut la carduri electronice. Ulterior, în documentele interne ale radioului, consultate și de Libertatea, mai figura ca responsabilă la poartă, la intrarea „în unitate”, iar din funcția de casier a rămas doar cu responsabilitatea decontării deplasărilor interne.

Doina Baciu.

Dar de peste doi ani, Doina Baciu nu mai distribuie bonuri de masă, ci a devenit realizator de facto al uneia dintre cele mai ascultate emisiuni de la Radio Iași: „Un cântec pentru fiecare”. Angajații radioului, care au acceptat să discute, sub protecția anonimatului, cu Libertatea, spun că Doina Baciu conducea emisiunea de dedicații muzicale ca protejată a redactorului-șef, Nicolae Tomescu.

De altfel, Doina Baciu îl și menționează pe Tomescu în majoritatea emisiunilor drept coordonator al formatului radiofonic. Iar în actele radioului, ca realizator de facto al emisiunii figurează Nicoleta Ciubotaru, dar intervențiile acesteia sunt reduse și sunt momente în care nu apare deloc în emisiuni.

Angajații Radio Iași: „Emisiunea este un reper, dar conducerea se face că nu aude”

Libertatea a început să cerceteze cazul Doinei Baciu la finalul lunii octombrie, când aceasta împlinea, conform angajaților, doi ani și jumătate de când prezenta emisiunea. Redactorii Radio Iași se plângeau de faptul că aceasta primea mai mult timp de emisie decât mulți dintre alții care aveau și studiile necesare și erau angajați cu concurs pe posturi. Dar Doina Baciu a fost transferată de la casierie direct în emisie.

„Emisiunea de dedicații muzicale este un reper, una dintre cele mai ascultate de la noi, iar o astfel de decizie nu poate decât să ne rupă relația cu ascultătorul și să ne distrugă aspirațiile. Nu doar redactorii au semnalat cazul. Conducerea s-a făcut și se face că nu aude. Asta ne mai trebuia”, a spus unul dintre angajații cu vechime din Radio Iași, sub protecția anonimatului.

Aceștia sunt nemulțumiți și de salarii: „După ce că există un decalaj salarial enorm între conducere și personalul de execuție, vine o astfel de întâmplare care anulează orice efort de a repara aceste inechități. Cred că mesajele noastre de disperare nici măcar nu ajung la București”.

Conflict cu interpreta Irina Loghin

Doina Baciu a fost retrasă însă din emisie de la jumătatea lunii noiembrie, după ce aceasta a provocat un scandal la Iași, la spectacolul „Ion Macovei – 50 de ani de cântec”. Conform înregistrărilor momentului și mărturiilor celor din sală, Doina Baciu, care prezenta spectacolul, a intrat pe scenă peste solista Irina Loghin, care încă interpreta, și a început să vorbească până a făcut-o să-și încheie recitalul. Momentul și reacțiile virulente ale publicului au fost redate și de presa locală.

„Deși interpreta nu a vrut să plece și a continuat să cânte, spunându-i că are și ea un repertoriu de susținut, Doina Baciu a revenit cu un tupeu extraordinar. I-a spus că mai sunt artiști tineri ce trebuie promovați, că trebuie eliberată scena și a început să prezinte următorul invitat, un no name, citind de pe foaie. Doamna Irina a plecat cu ochii în lacrimi”, a spus un spectator al evenimentului pentru Ziarul de Iași.

Artista de muzică populară a reacționat pe pagina sa de Facebook câteva zile mai târziu, spunând că nu e supărată pe Doina Baciu. „Nu mi-am imaginat că dorința mea de a răspunde doleanței publicului ar putea crea o asemenea situație. Înțeleg însă că organizarea nu a fost perfectă, iar doamna Doina Baciu s-a simțit nevoită să încheie programul, fiind presată de durata de rezervare a sălii”, a spus Irina Loghin.

Atunci a ajuns pentru prima oară numele Doinei Baciu la urechile lui Florin Brușten, care este de peste 25 de ani secretar general Radio România, dar și la președintele director-general al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), Răzvan Dincă. Ambii au confirmat pentru Libertatea că știu despre cazul de la Iași după incidentul cu Irina Loghin. Întrebați dacă este practică comună ca angajați din zona administrativă să găzduiască emisiuni pe post, răspunsurile au fost evazive.

Șeful SRR: „Nu pare o situație normală, de bun-simț, dar nu știu ce este la Iași”

Florin Brușten a repetat insistent că aceasta nu mai ține emisiunile și, prin urmare, „nu mai este niciun subiect aici”. Apoi a susținut că, de fapt, rolul în emisiune al Doinei Baciu era unul minimalist, că ea, de fapt, era „un fel de crainic”, fiind un format ușor, pentru care nu era nevoie de pregătire suplimentară.

„Nu este o practică comună, dar în egală măsură, în momentul în care, în general, sunt angajați din funcții tehnice, economice, care dovedesc abilități în anumite domenii editoriale, pot să realizeze diferite sarcini editoriale, dacă respectă toate normele pe care le avem. E ca și cum aș lua un colaborator pe care-l atrag să realizeze emisiuni. În aceste situații, ei nu sunt remunerați pentru ce efectuează, dar fiind o emisiune cu dedicații, e un job mai mult de crainic decât de realizator”, a precizat Florin Brușten pentru Libertatea.

La rândul său, președintele-director general Răzvan Dincă a spus că nu i se pare „o situație normală”, dar că nu intervine în politica editorială a posturilor regionale.

„Nu știu exact situația că ei își aleg politica editorială, e greu să intervin să spun că cineva poate să apară sau nu pe post decât dacă sunt probleme. În mod normal, de bun-simț ar fi ca aceia care vin din zona editorială să aibă calitatea de realizatori și să țină emisiuni. Mă voi interesa legat de această situație”, a punctat Răzvan Dincă.

Girată de conducere, aceștia refuză să comenteze

Libertatea a încercat să ia legătura cu conducerea editorială a Radio Iași: redactorul-șef Nicolae Tomescu și managerul Claudia Crăcăleanu. Conform grilelor de programe și a documentelor interne din Radio, deși a fost susținută în funcție de redactorul-șef, repartizarea Doinei Baciu pe post era girată de managerul local. Aceasta din urmă nu a răspuns apelurilor și mesajelor noastre, deși inclusiv Florin Brușten s-a angajat că o va ruga să ne contacteze pentru a clarifica acest subiect.

Contactat de Libertatea, redactorul-șef Nicolae Tomescu a refuzat să ofere un punct de vedere, menționând că a fost deranjat de ultimul text publicat de Libertatea. Acolo arătam cum conducerea postului local Radio Iași își asumă cifre de audiență în scădere și cu 30%, deși salariile celor doi șefi rivalizează cu cel al președintelui Klaus Iohannis.

„Nu vreau să comentez nimic, ați făcut ceva de neîngăduit, ați publicat o mizerie, o abjecție în ton cu multele lucruri care s-au scris despre mine. Lăsați, au mai fost și alții (n.red. – în situația Doinei Baciu). Și Sfântul Petru era pescar, dar asta nu l-a împiedicat să devină apostol”, a precizat Nicolae Tomescu, pentru Libertatea.

Doina Baciu prezenta festivaluri și apărea în jurii

Prezența Doinei Baciu nu s-a rezumat însă strict la funcția de crainic, cum a explicat secretarul general al SRR. La emisiunea de la Iași sunt prezenți constant unii dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică populară din Moldova, precum Constantin Bahrin sau Brândușa Covaliuc. Mai mult, Doina Baciu a făcut deplasări constante cu echipa Radio Iași la festivaluri de muzică populară de peste tot în Moldova. Festivaluri pe care, în unele circumstanțe, le-a și prezentat în calitate de realizator Radio Iași, așa cum a fost și cazul spectacolului de la Iași care a generat scandalul cu Irina Loghin.

Doina Baciu apare constant și în diverse jurii din aceeași perioadă în care a început să realizeze și emisiunea de la radio, mijlocul anului 2020. Spre exemplu, în octombrie 2020 a jurizat la Onești, județul Bacău, spectacolul „După datini colindăm”, în presa locală fiind prezentată ca fiind „realizatoare emisiuni muzicale la Radio Iași”.

Libertatea a încercat să ia legătura și cu aceasta, însă după ce ne-a răspuns la telefon și a aflat motivul pentru care o căutăm, Doina Baciu a încheiat apelul și nu ne-a răspuns la mesajele ulterioare. Prezența ei pe post, girată de redactorul-șef, vine și contextul în care aceștia au fost în conflict în trecut.

Publicația locală 7est.ro relatează faptul că, în 2014, Doina Baciu l-a acuzat pe Nicolae Tomescu că i-a strâns de gât fata, care a fost la rândul ei angajată a Radioului.

