Acesta nu a oferit numele companiilor amendate, afirmând că acestea au dreptul de a contesta procesele verbale în instanță.

„Activitatea noastră se încadrează în Legea 162/2026 ce reglementează situațiile de criză în domeniul carburanților și produselor energetice. Sunt două direcții principale: încadrarea în condiția unei singure majorări pe zi și analiza adaosului comercial mediu. Pe prima speță avem șase sancțiuni, unde amenda minimă este de 100.000 de lei, nu există plata la jumătate și nici avertisment. Este vorba de benzinării independente, care nu fac parte din marile lanțuri de rețele”, a spus șeful ANPC.

Practica anterioară a ANPC era de a oferi numele societăților amendate, la fel cum face și Consiliul Concurenței.

Adaosurile comerciale, verificate și ele

„În privința adaosului vom analiza lunile august, septembrie, octombrie. Pe lângă acestea, am verificat și aspecte privind afișarea prețurilor și igiena. Aici au fost zeci de sancțiuni, este o tematică continuă, mai ales pe rutele principale de turism”, a completat președintele instituției.

Acesta a îndemnat cetățenii să raporteze potențialele situații care pot intra în atenția ANPC.

Consiliul Concurenței, cu ochii pe prețuri

Pe lângă ANPC, și Consiliul Concurenței monitorizează scumpirile la carburanți, după cum a relatat Libertatea.

Reamintim, Parlamentul a votat în iulie o lege prin care este reintrodusă starea de urgență în domeniul carburanților până la data de 31 octombrie 2026. Acest lucru a permis statului să impună plafonarea adaosurilor, o singură majorare pe zi, dar și introducerea unei accize mobile.

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