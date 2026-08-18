Informațiile vin după ce Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat la rândul său că verifica adaosurile practicate de companiile petroliere la benzinării, potrivit Digi24.

„Partea de acciză, această scădere datorită accizei, este supravegheată de Ministerul Finanțelor, partea cealaltă, a cotațiilor, este verificată de Consiliul Concurenței, iar noi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, avem rolul de a monitoriza adaosul comercial practicat de către acești operatori economici. Respectiv, trebuie să informăm opinia publică asupra faptului că operatorii economici au dreptul la o singură majorare în fiecare zi, care nu poate fi făcută mai târziu de ora 12 în fiecare zi”, a declarat Csaba Lajos Békési, președintele ANPC, la postul citat.

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a cerut Ministerului Finanțelor, ANPC și Consiliului Concurenței să intervină.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat luni că România nu poate controla lucruri care nu țin de noi, respectiv războaiele din Ucraina și Iran.

Stare de criză, adaosuri plafonate

Reamintim, Parlamentul a votat în luna iulie redeclararea situației de criză în domeniul petrolier și al carburanților, ceea ce a permis plafonarea adaosurilor și o acciză mobilă.

Ministerul Finanțelor a redus recent accizele, ceea ce a dus la scăderea prețurilor, dar acestea au crescut imediat după aceea.

Motorina s-a scumpit marți cu 15 bani pe litru, iar acum sare din nou de 10 lei pe litru, conform datelor Libertatea.

Luni prețurile scăzuseră cu 74 de bani pe litru, ca urmare a reducerii accizelor.

Impact geopolitic

La nivel global, prețul țițeiului Brent este de 91,18 dolari pe baril, în urcare cu 0,34%, după ce Iranul a amenințat că va ataca SUA dacă cerințele sale nu sunt îndeplinite.

Statele Unite au amenințat însă că vor introduce sancțiuni și mai dure, iar regimul de la Teheran se teme că acest lucru ar putea duce la proteste, conform Reuters.

Concomitent, Ucraina a lovit o mare parte din capacitatea de rafinare a Rusiei, ceea ce a declanșat o criză de carburant în țară.

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