De Cristian Otopeanu,

Cunoscut în special pentru roluri negative, chip familiar în cinema şi în serialele americane, Anthony James, pe numele adevărat Jimmy Anthony, şi-a schimbat numele la începutul carierei cu scopul de a evita confuzia cu un alt actor care avea numele său de naştere, potrivit news.ro.

Născut la 22 iulie 1942, Anthony James a obţinut primul rol în 1967, cel de barman, într-un film clasic de Norman Jewison „În The Heat of the Night”, cu Sidney Poitier şi Rod Steiger, care va obţine premiul Oscar pentru „cel ami bun film” în anul următor.

El a apărut în multe seriale de televiziune, inclusiv în „Hawaii Five-0” în 1968, „S.W.A.T” în 1975, „Charlies Angels” în 1976, „The A-Team” în 1983, precum şi în „Star Trek: The Next Generation” şi „Married… with Children” (Familia Bundy) în 1987.

Ultimul său film a fost westernul „Unforgiven” din 1992, regizat de Clint Eastwood. După acest film, James a renunţat la actorie şi s-a axat pe scris şi artă.

