Guterres s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev: ONU „face tot posibilul" pentru a evacua oamenii de la oțelăria din Mariupol

„În momentul de față pot doar să vă spun că facem tot ce ne stă în putință pentru ca acest lucru să se întâmple. Nu am de gând să intru în niciun comentariu care ar putea submina această posibilitate”, a declarat șeful ONU, într-o conferință de presă comună cu Zelenski.

Antonio Guterres a catalogat situația din orașul-port asediat Mariupol, aflat în sudul Ucrainei, ca fiind o „criză în interiorul altei crize”. „Facem tot posibilul pentru a evacua oamenii din combinatul siderurgic Azovstal” din Mariupol, a subliniat acesta.

„Astăzi, oamenii din Mariupol au nevoie disperată de o astfel de abordare. (…) Mii de civili au nevoie de asistență pentru salvarea vieții. Mulți sunt vârstnici care au nevoie de îngrijire medicală sau au mobilitate limitată, au nevoie de o cale de scăpare din apocalipsă”, a adăugat șeful ONU.

Acesta s-a întâlnit joi cu Zelenski și cu ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, după o vizită la Moscova, unde s-a întâlnit marți cu președintele rus Vladimir Putin.

Guterres a citat întâlnirea pe care a avut-o cu Putin și a spus că liderul rus a fost de acord „în principiu” pentru implicarea Organizației Națiunilor Unite și a Comitetului Internațional al Crucii Roșii în evacuarea civililor din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol.

Șeful ONU a adăugat că a avut „discuții intense” cu Zelenski pentru ca evacuarea din Mariupol să devină o realitate.

Într-un mesaj adresat poporului ucrainean, Guterres a spus că dorește ca acesta să știe că „lumea vă vede, vă aude și este înmărmurită de rezistența și hotărârea voastră”.

Recomandări Cum să ajuți psihologic sute de refugiați care se simt vinovați că au reușit să scape și trăiesc, în timp ce ceilalți, nu. Exemplul românesc

„Știu, de asemenea, că doar cuvintele de solidaritate nu sunt suficiente. Mă aflu aici pentru a mă concentra asupra nevoilor de pe teren și pentru a intensifica operațiunile”, a continuat el.

Guterres: Consiliul de Securitate al ONU a eșuat

Guterres a mai declarat că Consiliul de Securitate al ONU „nu a reușit să facă tot ce i-a stat în putință” pentru a pune capăt războiului și că acest eșec este „o sursă de mare dezamăgire, frustrare și furie”.

„Permiteți-mi să fiu foarte clar: Consiliul de Securitate nu a reușit să facă tot ce i-a stat în putință pentru a preveni și a pune capăt acestui război, iar acest lucru este o sursă de mare dezamăgire, frustrare și furie. Dar bărbații și femeile din cadrul Națiunilor Unite lucrează în fiecare zi pentru poporul ucrainean, cot la cot, alături de atât de multe organizații ucrainene curajoase”, a afirmat șeful ONU, potrivit BBC.

Acesta a reiterat că invazia Rusiei este „o încălcare” atât a teritoriului ucrainean, cât și a Cartei ONU.

Guterres a precizat că ONU continuă să depună eforturi pentru o încetare completă a focului.

Recomandări INVESTIGAȚIE. După ce au descoperit că „România nu e raiul pe pământ”, muncitorii asiatici fug în Occident. Un traficant dezvăluie cum și cât costă

Potrivit acestuia, ajutorul alimentar al ONU trimis în Ucraina a ajuns deja la peste două milioane de ucraineni.

Zelenski: Încălcarea drepturilor omului de către Rusia, în centrul discuțiilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „încălcarea drepturilor omului” de către Rusia este unul dintre principalele lucruri pe care le-a discutat cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Liderul de la Kiev a precizat că au discutat, de asemenea, despre cum pot fi salvați oamenii de la uzina siderurgică din Mariupol.

„Am încredere și cred – la fel ca multe rude ale acelor oameni care sunt blocați la Azovstal – că secretarul general și noi vom putea avea un rezultat încununat cu succes”, a afirmat președintele ucrainean.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta) și secretarul general al ONU, Antonio Guterres (stânga), își strâng mâinile în timpul conferinței de presă comune de la Kiev, Ucraina, 28 aprilie 2022 | Sursa foto: EPA

Zelenski a solicitat, de asemenea, mai multă asistență umanitară din partea ONU, adăugând că l-a îndemnat pe Guterres să ia măsuri pentru a preveni ceea ce a numit deportarea civililor ucraineni în Rusia.

Recomandări De lângă Kiev, rabinul-șef al Ucrainei, Moșe Reuven Azman, în exclusivitate pentru Libertatea: „Rușii ne lovesc cu rachete balistice, noi vom răspunde cu rachete cabalistice”

Bombardamente la Kiev, în timpul vizitei șefului ONU

Capitala Ucrainei, Kievul, a fost joi seara – pentru prima oară de la jumătatea lui aprilie – ţinta unor atacuri aeriene, în timpul vizitei secretarului general al ONU, au constatat jurnaliştii agenției France Presse (AFP), potrivit news.ro.

Corespondenţii AFP au văzut un etaj al unei clădiri în flăcări, geamuri sparte, numeroşi poliţişti şi salvatori.

RT @KyivIndependent: ⚡️⚡️Missiles hit Kyiv.



Two sites in the city’s Shevchenkivsky District have been hit, according to Mayor Vitali Klitschko.



Air raid sirens weren’t on when the attack happened. https://t.co/0zUlBSg5k0 — Francisco Claudio Urbano ▼ ?? (@ByChanchi) April 28, 2022

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat, într-o postare pe Telegram, „două atacuri” într-unul dintre cartierele capitalei.

Și șeful echipei de negociatori a Ucrainei, Mihailo Podoliak, un consilier cheie al președintelui Zelenski, a scris pe Twitter despre „atacuri cu rachete” în centrul Kievului în timpul vizitei oficiale a lui Antonio Guterres.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why ?? still takes a seat on the UN Security Council? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

Guterres a cerut Moscovei să coopereze în ancheta Curții Penale Internaționale

Șeful ONU a vizitat orașele Irpin, Borodianka și Bucha – scena unor execuţii sumare imputate de ucraineni forţelor ruse – și a inspectat o groapă comună înainte de a se întâlni cu Volodimir Zelenski.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se uită la casele distruse de bombardamentele rusești din Irpin, oraș situat la periferia Kievului, Ucraina, joi, 28 aprilie 2022 | Sursa foto: Profimedia Images

Antonio Guterres a cerut Moscovei, în timpul vizitei din suburbiile Kievului, să coopereze cu ancheta Curţii Penale Internaţionale (CPI) asupra unor posibile crime de război, scrie Agerpres, preluând AFP.

„Când vedem acest loc oribil, văd cât de important este să avem o anchetă completă şi să stabilim responsabilităţi”, a declarat Guterres, la Bucha. „Cer Rusiei să accepte să coopereze cu CPI”, a adăugat secretarul general al ONU.

VIDEO: ?? UN Secretary-General Antonio #Guterres, speaking in #Bucha outside Kyiv on Thursday, appeals to Russia to ‘cooperate’ with the International Criminal Court (ICC) on investigations into possible war crimes carried out during its invasion of Ukraine pic.twitter.com/aQycGmiIjr — AFP News Agency (@AFP) April 28, 2022

Pe 2 aprilie, la Bucha, jurnalişti de la AFP au descoperit o stradă presărată cu cadavre. ONU a documentat „moartea a 50 de civili, inclusiv a unora prin execuţii sumare”, după o misiune în acest oraş, pe 9 aprilie.

La Borodianka, altă localitate de la periferia Kievului, Guterres a calificat războiul drept „absurditate în secolul al XXI-lea”, în faţa clădirilor aflate în ruină.

U.N. Secretary-General Antonio Guterres toured the Kyiv region towns of Borodyanka and Bucha that were shelled and occupied during Russia’s offensive in northern Ukraine before it withdrew to focus on the east pic.twitter.com/0BH4InZIbm — Reuters (@Reuters) April 28, 2022

„Îmi imaginez familia mea în una din aceste case astăzi distruse şi înnegrite, îmi văd nepoţelele alergând în panică”, a spus el, înainte de a adăuga: „Niciun război nu este acceptabil în secolul al XXI-lea”.

„The war is an absurdity in the 21st century.”



UN Chief Guterres visited Borodyanka and Bucha, where Russian troops have been accused of killing civilians https://t.co/GmusAxxodH pic.twitter.com/MyoRKoluV0 — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 28, 2022

Guterres a efectuat prima sa vizită în Ucraina de la începerea conflictului armat dintre cele două țări.

Foto: EPA

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

GSP.RO VIDEO În 2005 mergea la "Din Dragoste", după ce și-a înșelat soțul cu 2 bărbați. Uluitor ce s-a aflat acum, după mulți ani

Playtech.ro Rusia, noi acuzații grave la adresa României. Ce ar face țara noastră cu scopul de a „aprinde conflictul”

Observatornews.ro Medic, despre noua hepatită la copii: "Boala te omoară pentru că faci edem cerebral"

HOROSCOP Horoscop 29 aprilie 2022. Capricornii se apropie de finalul unui lung proces de schimbare profundă a personalității

Știrileprotv.ro Ce spune Maia Sandu despre unirea R. Moldova cu România: „Se poate întâmpla doar cu susținerea poporului”

Orangesport.ro Acord istoric între SUA şi Rusia în mijlocul războiului din Ucraina. Un oficial american, întrebat ce înseamnă după invadarea Ucrainei de Vladimir Putin

PUBLICITATE Nespresso Vertuo, cafeaua așa cum o dorești