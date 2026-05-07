Papa Leon a vrut să își modifice adresa și numărul de telefon

Întregul incident s-a petrecut la două luni de la învestirea Suvernaului Pontif. Papa Leon se afla la Vatican și a sunat la banca din Chicago ca să își actualizeze datele personale. Acesta a discutat cu un operator care i-a pus mai multe întrebări, urmând ca mai apoi să îi schimbe datele personale din contract.

Problema cea mai mare a apărut când angajatul băncii i-a cerut Papei Leon să se prezinte personal în sucursala din SUA ca să semnez documentele. Acesta nu putea ajunge la banca din Statele Unite și i-a explicat angajatului motivele.

Povestea a fost relatată recent de un prieten apropiat al papei, preotul Tom McCarthy, în cadrul unei reuniuni a credincioșilor catolici din Naperville, Illinois, după cum notează The New York Times.

Angajatul băncii nu l-a crezut când a spus că este Papa Leon

După ce a răspuns corect la toate întrebările de securitate, reprezentanta băncii i-a comunicat că trebuie să se prezinte personal la sucursală pentru a finaliza procedura.

„El i-a spus: «Ei bine, nu pot face asta»”, a povestit părintele McCarthy, stârnind râsete în rândul audienței.

În încercarea de a rezolva situația, papa a decis să dezvăluie identitatea sa. „Ar conta dacă v-aș spune că sunt Papa Leo?”, a întrebat Suveranul Pontif, conform relatării părintelui McCarthy. Răspunsul? Reprezentanta băncii i-a închis telefonul.

Papa Leon și-a rezolvat problema cu ajutorul unui alt preot, prieten cu directorul băncii

Părintele McCarthy a mai dezvăluit că problema a fost soluționată cu ajutorul unui alt preot, care avea legături cu președintele băncii.

„Puteți să vă imaginați cum este să fiți cunoscută drept femeia care a închis telefonul papei?”, a glumit preotul în fața publicului, conform sursei citate mai sus.

Papa Leo XIV are o poveste de viață impresionantă. Născut într-o familie modestă în 1955, în suburbia Dolton de lângă Chicago, el a urcat treptat treptele ierarhiei bisericești, servind ca episcop în Peru și ocupând ulterior un post influent la Vatican.

Alegerea sa ca papă a avut loc la data de 8 mai 2025, iar de atunci conduce Biserica Catolică din Vatican, înconjurat de opere de artă inestimabile.

