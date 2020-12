Antrenorul de volei din Medgidia care și-a hărțuit elevele mai mulți ani, trimis în judecată pentru pornografie infantilă și șantaj

Iordache fusese reținut pe 12 octombrie pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. O documentare Libertatea a arătat că abuzurile durau de ani de zile.

Bărbatul ar fi convins „mai multe minore să producă și să îi trimită mai multe materiale în care acestea prezentau un comportament sexual explicit, materiale pe care le-a deținut în diferite sisteme informatice și pe care le-a distribuit ulterior prin intermediul unei aplicații”, au arătat procurorii DIICOT Constanța.

De asemenea, fostul antrenor le amenința pe minore cu publicarea imaginilor, „determinându-le să îi trimită în continuare astfel de materiale”, a precizat IPJ Constanța.

Alte două plângeri, clasate



Alte două plângeri împotriva lui Ionuț Iordache au fost însă clasate de către procurorii DIICOT. Victimele și familiile lor au primit soluțiile de clasare săptămâna asta.



„Nu mă provoca, că la câte poze am cu tine în lenjerie, de când te schimbai la sală, poate vor ajunge și alea pe Twitter cu numele și numărul tău. Și apoi să te văd cât de tare ești în clanță”, este conținutul unui mesaj trimis de către Ionuț Iordache uneia dintre fostele sale eleve, a cărei plângere a fost acum clasată.



Recomandări 5 subiecte fierbinți ale zilei, comentate acid de Costi Rogozanu: de la Șoșoacă la vaccinarea lui Iohannis

Cum au fost motivate clasările



Mama uneia dintre minore a arătat în plângere că antrenorul de volei „a realizat înregistrări video cu conținut pornografic în vestiarul clubului, în timp ce sportivele minore își schimbau hainele.”



„În urma efectuării percheziției informatice asupra sistemelor informatice și mediilor de stocare a datelor informatice nu au fost găsite înregistrările la care a făcut referire numita”, a precizat procurorul de caz într-una dintre soluțiile de clasare.



De altfel, înregistrări cu persoane care se dezbracă și își schimbă hainele nu constituie, în principiu, materiale pornografice cu minori. Procurorul de caz:

Chiar Ionuț Iordache i-a scris unei eleve că avea poze cu ea în lenjerie de când se schimba în vestiar, amenințând-o că le va publica pe Twitter.



Pe contul său de Twitter, antrenorul a postat în 6 iulie un video de 30 de secunde cu o fată care își schimba hainele, datat 30 octombrie 2008. Una dintre fostele sale eleve a spus că video-ul a fost filmat în vestiarul clubului.



„Inculpatul doar i-a solicitat să-și facă și să-i trimită o fotografie când o săruta iubitul”



În a doua soluție de clasare, procurorul a arătat că la plângere au fost atașate capturi de ecran ale unor mesaje trimise de Ionuț Iordache de pe diferite conturi ale lui de social media, precum „Jhon Ionescu”, „Ionuț Iordache”, „bizonul_1905”.



Recomandări Defectele strategiei UE pentru vaccinarea COVID. Statele membre, inclusiv România, nu vor avea suficiente doze pentru a aduce pandemia sub control înainte de toamna lui 2021

„Afirmațiile din conținutul acestora nu pot fi reținute ca dovedite întrucât nu există probe certe, tehnice, care să constituie o dovadă deplină a existenței acelor conversații, precum și a persoanelor între care s-ar fi purtat”, a precizat soluția de clasare.



Însă chiar Ionuț Iordache a recunoscut în fața Polițiștilor din Medgidia că folosea profilul de utilizator „Jhon Ionescu”, după cum o arată soluția de clasare de la o altă plângere depusă împotriva antrenorului de volei, consultată de Libertatea. Iar „Ionuț Iordache” era contul său principal de Facebook, unde a postat sute de fotografii de la antrenamente sau autoportrete.

„Minora a declarat că inculpatul doar i-a solicitat să-și facă și să-i trimită o fotografie când își săruta iubitul. O asemenea fotografie nu constituie material pornografic cu minori așa cum este definit acesta de dispozițiile prevăzute de art.374, alin. 4”, a mai menționat procurorul în soluția de clasare emisă pe 17 decembrie.



„Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament”, arată art.374, alin. 4 din Noul Cod Penal.

Recomandări Te-ai săturat să stai cu părinții? Câteva sfaturi esențiale dacă vrei să iei credit pentru prima ta casă

„Aș vrea să văd o poză cum știi să-ți săruți iubitul”



Antrenorul de volei îi scrisese fostei sale eleve, care nu împlinise încă 13 ani, că are sâni frumoși și i-a cerut o poză cu ea sărutându-se cu prietenul ei.



-Dacă aș vrea să văd ceva cu tine aș vrea să văd o poză cum știi să-ți săruți iubitul”, i-a scris Iordache fetei.

-Nu am și nici n-o să vezi vreodată deoarece eu nu am vârsta necesară de săruturi și alte tâmpenii”, a răspuns fata.

– Fii serioasă voi toate spuneți asta dar sunt convins de altceva”, a continuat antrenorul de volei.

Libertatea a arătat că Iordache a hărțuit timp de mai mai mulți ani eleve care au făcut antrenamente de volei cu el sau cu părinții lui, tot antrenori.

Deși s-au depus mai multe plângeri împotriva lui Iordache, poliția le-a clasat. Într-una din soluțiile de clasare, de la finalul lui octombrie, procurorii au calificat afirmațiile antrenorului „ai sâni frumoși pentru 13 ani” drept „sfaturi vestimentare”.

PARTENERI - GSP.RO MONSTRUL din Egipt e Mr. Olympia 2020! Ce premieră istorică a stabilit

PARTENERI - PLAYTECH Lovitura CRUNTĂ primită acum de Diana Șoșoacă. Nu mai are SCĂPARE, totul e clar din acest moment

HOROSCOP Horoscop 22 decembrie 2020. Balanțele ar trebui să evite orice decizie care are legătură cu împrumuturile

Știrileprotv.ro Ce pedeapsă riscă românul găsit vinovat pentru moartea celor 39 de vietnamezi din “camionul morții”

Telekomsport FOTO | Două vedete, în pat cu aceeşi femeie. Fotografiile au căzut dintr-o biblie donată