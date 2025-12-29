De la muncă pe șantier la o companie recunoscută în Italia

Macos Costruzioni a fost fondată în urmă cu șase ani și a crescut constant într-un sector extrem de competitiv. Potrivit Forbes Italia, compania s-a impus printr-un model care combină construcțiile clasice cu tehnologia, siguranța muncii și regenerarea urbană.

Neagu Marius, cofondatorul firmei, povestește parcursul său profesional: „Sunt născut în România și am ajuns în Italia la începutul anilor 2000. Am început de jos, lucrând alături de zidari și dulgheri. Treptat, de la ucenic am devenit zidar, apoi dulgher, cap de echipă și, în final, șef de șantier”, a declarat acesta pentru Forbes Italia.

Partenerul său, Strugari Andrei, este descris ca fiind „brațul drept” al companiei și se ocupă de coordonarea șantierelor, a comenzilor și a muncitorilor, în timp ce Marius gestionează partea administrativă și birocratică.

Servicii complete, de la proiectare la „cheie în mână”

Compania oferă servicii complete în construcții, de la săpături și structură, până la finalizarea integrală a clădirilor. Modelul „cheie în mână” este unul dintre punctele forte ale companiei. „Reușim să oferim clienților un serviciu complet, de la început până la final, fără întreruperi”, explică Neagu Marius.

Din 2023, grupul s-a extins și în zona de proiectare, prin Macos Engineering, o firmă separată care reunește patru asociați, inclusiv un inginer și un geometru, alături de cei doi fondatori.

Dar afacerea nu este totul. Românii acordă o atenție sporită siguranței pe șantier. Macos are personal dedicat exclusiv monitorizării normelor de protecție și organizează cursuri de formare pentru angajați. „Siguranța este mai importantă decât profitul. Înainte de cifre, trebuie să existe un șantier sigur”, afirmă cofondatorul companiei.

Proiectul care a schimbat viața a 900 de familii

Unul dintre cele mai importante proiecte prezentate de Forbes este cel din Pieve Emanuele, o localitate de lângă Milano. Acolo, Macos a intervenit asupra a trei complexe rezidențiale construite în anii 70 și 80, care ajunseseră într-o stare critică.

În total, aproximativ 900 de locuințe au fost reabilitate, după ce un constructor anterior intrase în faliment, lăsând clădirile fără ferestre, fără apă caldă și fără sisteme de încălzire. „Familiile trăiau într-o incertitudine totală. A fost o provocare uriașă, dar ne-am concentrat pe soluții concrete și am reușit să redăm viitorul acelor oameni”, a declarat Neagu Marius.

Inovație, sustenabilitate și investiții în oameni

Forbes subliniază că Macos nu mizează doar pe sustenabilitate, ci și pe siguranța muncitorilor și pe formarea profesională. Compania investește constant în tehnologii moderne și în soluții care reduc consumul de energie și costurile pe termen lung.

„Sustenabilitatea merge mână în mână cu inovația. Căutăm cele mai bune soluții verzi, materiale noi și sisteme care respectă liniile directoare europene pentru certificarea clădirilor până în 2035”, spune Neagu Marius.

Lucrările includ izolări termice avansate, sisteme fotovoltaice, modernizarea instalațiilor electrice, refacerea fațadelor și a acoperișurilor.

Compania celor doi români este un exemplu de antreprenoriat construit pas cu pas, pornind de pe șantier și ajungând la proiecte de impact urban și social. Nu este vorba doar despre clădiri renovate, ci despre cartiere care primesc o nouă șansă și despre un model de business în care oamenii, siguranța și comunitatea sunt puse pe primul loc.