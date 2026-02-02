Apă bună de băut, direct de la robinet

Potrivit Companiei Națională Aeroporturi București, apa de la robinetele din aeroportul Henri Coandă îndeplinește din nou toate standardele legale de calitate și poate fi consumată în siguranță, notează BoardingPass.ro.

În ultimii ani, creșterea traficului de pasageri a pus presiune pe infrastructura existentă, iar accesul la apă potabilă a devenit o problemă reală pentru cei care călătoresc. Mai ales că prețul apei îmbuteliate din Aeroportul Otopeni, de exemplu, a fost unul dintre cele mai criticate de pasageri. În decembrie 2025, o sticlă de 500 ml a ajuns să coste 16,50 lei, preț care include TVA și garanția pentru ambalaj, iar suma a stârnit reacții puternice în mediul online, unde mulți călători au reclamat lipsa unor alternative accesibile după controlul de securitate.

Stații gratuite pentru umplerea sticlelor

Pentru a facilita accesul, CNAB a început instalarea a 14 stații de apă potabilă, conectate direct la rețeaua internă a aeroportului. Acestea vor fi dotate cu cișmele și sisteme speciale pentru umplerea sticlelor.

Stațiile vor fi amplasate:

în zonele publice

după controlul de securitate

la porțile de îmbarcare

în zona de preluare a bagajelor

Prima stație a fost programată să fie montată chiar astăzi, 2 februarie, în terminalul Plecări de la Otopeni.

Rețeaua internă de alimentare cu apă a aeroportului Otopeni are aproximativ 23 de kilometri de conducte. În ultimele luni au fost făcute intervenții tehnice asupra sistemului, astfel încât apa provenită din forajele proprii de mare adâncime să respecte toate cerințele, inclusiv din punct de vedere microbiologic.

Măsura se extinde și la Băneasa

Accesul gratuit la apă nu va fi limitat doar la Otopeni. La aeroportul Aurel Vlaicu vor fi instalate două stații de apă potabilă, dedicate pasagerilor, conectate la rețeaua proprie a aeroportului. Astfel, ambele aeroporturi administrate de CNAB vor oferi această facilitate.

De-a lungul timpului, mulți călători s-au plâns de prețurile mari la apă și băuturi răcoritoare din aeroport, mai ales după controlul de securitate, unde opțiunile sunt limitate.

Introducerea apei potabile gratuite face parte dintr-un proces mai amplu prin care CNAB își propune să îmbunătățească serviciile pentru pasageri și să apropie aeroporturile din București de standardele internaționale de confort.

